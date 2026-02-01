Српкиња пркоси годинама и помјера границе у петој деценији

01.02.2026
15:56
Коментари:0
Прослављена српска одбојкашица Слађана Ерић дефинитивно нема намјеру ићи у пензију.
Наиме, легендарна играчица је у 42. години потписали за нови клуб, чак 18. у каријери. Заносна плавуша која и данас изгледа сензационално је потписала за Арис из Солуна.
Имала је краћу паузу, многи су очекивали крај каријере, али је атрактивна одбојкашица поново све изненадила и показала да су године само број. Нема сумње да ће њен долазак сигурно дати нову димензију одбојци у Грчкој.
Једно вријеме играла је и на бх. теренима када је бранила боје брчанског Јединства.
У невјероватној каријери играла је у бројним клубовима: Црвена звезда, Алби Волеј, Волеро Цирих, Мурсија, Волеј Модена, Галатасарај, Колубара Лазаревац, Визура, Бимал-Јединство, ТЕНТ, Протон Саратов, Љаонинг Саншенг, Уб, Спартак Суботица, Макаби Хаифа и Аполон Лимасол, за који је играла претходне сезоне.
Гдје год је играла углавном је освајала трофеја. Осим на терену, Слађана је неко ко и те како привлачи пажњу и ван њега. Већ дуго слови за једну од најатрактивнијих одбојкашица.
Средња блокерка редовно објављује атрактивне фотографије на друштвеним мрежама и доказује зашто слови за једну од најзаноснијих српских одбојкашица.
Иако је ушла у пету деценију бивша репрезентативка Србије и даље мами уздахе и многе оставља без текста.
