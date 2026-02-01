Logo
Large banner

Српкиња пркоси годинама и помјера границе у петој деценији

01.02.2026

15:56

Коментари:

0
Слађана Ерић
Фото: Инстаграм

Прослављена српска одбојкашица Слађана Ерић дефинитивно нема намјеру ићи у пензију.

Наиме, легендарна играчица је у 42. години потписали за нови клуб, чак 18. у каријери. Заносна плавуша која и данас изгледа сензационално је потписала за Арис из Солуна.

Имала је краћу паузу, многи су очекивали крај каријере, али је атрактивна одбојкашица поново све изненадила и показала да су године само број. Нема сумње да ће њен долазак сигурно дати нову димензију одбојци у Грчкој.

Једно вријеме играла је и на бх. теренима када је бранила боје брчанског Јединства.

У невјероватној каријери играла је у бројним клубовима: Црвена звезда, Алби Волеј, Волеро Цирих, Мурсија, Волеј Модена, Галатасарај, Колубара Лазаревац, Визура, Бимал-Јединство, ТЕНТ, Протон Саратов, Љаонинг Саншенг, Уб, Спартак Суботица, Макаби Хаифа и Аполон Лимасол, за који је играла претходне сезоне.

јелена

Тенис

Зашто Јелена не бодри Ђоковића у Асутралији већ 14 година

Гд‌је год је играла углавном је освајала трофеја. Осим на терену, Слађана је неко ко и те како привлачи пажњу и ван њега. Већ дуго слови за једну од најатрактивнијих одбојкашица.

Средња блокерка редовно објављује атрактивне фотографије на друштвеним мрежама и доказује зашто слови за једну од најзаноснијих српских одбојкашица.

Иако је ушла у пету деценију бивша репрезентативка Србије и даље мами уздахе и многе оставља без текста.

Подијели:

Таг:

odbojkašica

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Zagreb Hrvatska

Остали спортови

Звездини играчи опљачкани у Загребу, откривени починиоци

11 ч

0
Боксер ударцем откинуо косу ривалу

Остали спортови

Боксер ударцем откинуо косу ривалу

12 ч

0
Преминула легендарна словеначка скијашица

Остали спортови

Преминула легендарна словеначка скијашица

14 ч

1
Рукометашице Борца

Остали спортови

Рукометашице Борца прегазиле Горажде

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner