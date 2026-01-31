Logo
Large banner

Рукометашице Борца прегазиле Горажде

Извор:

АТВ

31.01.2026

19:27

Коментари:

0
Рукометашице Борца
Фото: Уступљена фотографија

Утакмицама 10. кола настављено је првенство БиХ за рукометашице.

Рукометашице Борца савладале су Горажде у гостима 37:29.

Водиле су "Осице" и на полувремену 21:13.

Најефикасније у побједничком тиму биле су Бобић и Лончар са по девет голова.

Прво име сусрета била је домаћа рукометашица Ивана Ђуровић са невјероватних 13 голова.

Подсјетимо рукометашице Борца први дио сезоне окончале су на другом мјесту.

Подијели:

Тагови:

rukomet

RK Borac

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Свјетски шампион преминуо у 38. години

Остали спортови

Свјетски шампион преминуо у 38. години

10 ч

0
Њемачка - Хрватска

Остали спортови

Распршио се сан: Хрватска се необјашњиво распала

1 д

0
Ивана Шпановић и даље прави чуда: Пао рекорд Србије

Остали спортови

Ивана Шпановић и даље прави чуда: Пао рекорд Србије

2 д

0
Невјероватна Ивана Шпановић оборила државни рекорд

Остали спортови

Невјероватна Ивана Шпановић оборила државни рекорд

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner