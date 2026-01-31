Рукометашице Борца прегазиле Горажде

Извор:
31.01.2026
Утакмицама 10. кола настављено је првенство БиХ за рукометашице.
Рукометашице Борца савладале су Горажде у гостима 37:29.
Водиле су "Осице" и на полувремену 21:13.
Најефикасније у побједничком тиму биле су Бобић и Лончар са по девет голова.
Прво име сусрета била је домаћа рукометашица Ивана Ђуровић са невјероватних 13 голова.
Подсјетимо рукометашице Борца први дио сезоне окончале су на другом мјесту.
