Узнемирујући снимак! Прегазила дјевојчицу на пјешачком у Требињу

Након објављивања видео снимка несреће која се догодила 14. фебруара у Требињу, требињска полиција поднијела је захтјева за прекршајни поступак против возача Б.Р који је ударио малољетног пјешака.
"Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Требиње су 14. фебруара 2026. године, у 22,10 часова на раскрсници улица Видовданска и Душанова, град Требиње извршили увиђај на мјесту саобраћајне незгоде у којој је учествовао путнички аутомобил марке „Kia“, којим је управљало лице иницијала Б.Р. и малољетни пјешак", наводе из ПУ Требиње.
Малољетни пјешак прошао је са лакшим тјелесним повредама.
О свему наведеном обавијештено је Окружно јавно тужилаштво у Требињу.
