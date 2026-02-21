Logo
Узнемирујући снимак! Прегазила дјевојчицу на пјешачком у Требињу

АТВ

21.02.2026

17:11

0
Ударен пјешак у требињу
Фото: portal_trebinjelive

Након објављивања видео снимка несреће која се догодила 14. фебруара у Требињу, требињска полиција поднијела је захтјева за прекршајни поступак против возача Б.Р који је ударио малољетног пјешака.

"Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Требиње су 14. фебруара 2026. године, у 22,10 часова на раскрсници улица Видовданска и Душанова, град Требиње извршили увиђај на мјесту саобраћајне незгоде у којој је учествовао путнички аутомобил марке „Kia“, којим је управљало лице иницијала Б.Р. и малољетни пјешак", наводе из ПУ Требиње.

Малољетни пјешак прошао је са лакшим тјелесним повредама.

О свему наведеном обавијештено је Окружно јавно тужилаштво у Требињу.

Требиње

pješak

Saobraćajna nezgoda

ПУ Требиње

