ЦДУ позвао на забрану друштвених мрежа млађима од 14 година

Извор:
СРНА
21.02.2026
16:51
Коментари:0
Њемачка конзервативна странка Хришћанско-демократска унија позвала је да се кориштење друштвених мрежа као што су "ТикТок" и "Инстаграм" омогући само особама старијим од 14 година.
Странка канцелара Фридриха Мерца је на конгресу у Штутгарту усвојила приједлог којим се Влада позива да "уведе законску минималну старост од 14 година за кориштење друштвених мрежа".
Приједлог обухвата и уважавање "посебне потребе за заштитом особа узраста до 16 година у дигиталној сфери", пренијела је агенција ДПА.
Сличне приједлоге раније је изнијела Социјалдемократска странка, мањи партнер у њемачкој коалиционој Влади.
Ранији нацрт захтијевао је минималну старост од 16 година и укључивао је додатне захтјеве.
У приједлогу се наводи да ЦДУ подржава "одговорну дигиталну зрелост прилагођену узрасту".
