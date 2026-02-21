Logo
ЦДУ позвао на забрану друштвених мрежа млађима од 14 година

СРНА

21.02.2026

16:51

ЦДУ позвао на забрану друштвених мрежа млађима од 14 година

Њемачка конзервативна странка Хришћанско-демократска унија позвала је да се кориштење друштвених мрежа као што су "ТикТок" и "Инстаграм" омогући само особама старијим од 14 година.

Странка канцелара Фридриха Мерца је на конгресу у Штутгарту усвојила приједлог којим се Влада позива да "уведе законску минималну старост од 14 година за кориштење друштвених мрежа".

Приједлог обухвата и уважавање "посебне потребе за заштитом особа узраста до 16 година у дигиталној сфери", пренијела је агенција ДПА.

Сличне приједлоге раније је изнијела Социјалдемократска странка, мањи партнер у њемачкој коалиционој Влади.

Ранији нацрт захтијевао је минималну старост од 16 година и укључивао је додатне захтјеве.

У приједлогу се наводи да ЦДУ подржава "одговорну дигиталну зрелост прилагођену узрасту".

