Исламистичка група преузела одговорност за напад на јеврејску школу у Амстердаму

Група која се представља као "Исламски покрет сарадника деснице" преузела је одговорност за напад на јеврејску школу у Амстердаму и на интернету објавила видео који приказује детонацију запаљиве направе.
Нова екстремистичка група повезана је са више антисемитских напада у посљедњих неколико дана, укључујући јучерашњу експлозију испред синагоге у Ротердаму, преносе израелски медији.
Свијет
Експлозија у јеврејској школи у Амстердаму
Холандска полиција ухапсила је четири особе осумњичене за напад у којем је зграда синагоге оштећена у пожару.
The newly terror group - which has claimed several attacks since the start of the war with Iran - Askhab al Yamin claims the attack on the Jewish school in Amsterdam. The sound of the video - like in Hezbollah’s videos https://t.co/agZxSOtX0o pic.twitter.com/pUhgGaPcMp— Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) March 14, 2026
