Тинејџер оптужен за покушај убиства у средњој школи

Аутор:АТВ
14.03.2026
08:57
Дјечак стар 15 година појавио се на суду под оптужбом за покушај убиства тинејџерке у средњој школи у близини Норвича.
Дјевојчица је избодена у школи Торп Ст Ендрју у Лоундри Лејну у сриједу у 10.24 сати по локалном времену.
Ученици су закључани у својим учионицама након застрашујућег инцидента.
Дјечак, чије име не можемо објавити из правних разлога, притворен је недуго затим.
Он је био обучен у тамни џемпер и тренерку, говорио је само како би потврдио своје име, адресу и датум рођења.
Није га се питало да се изјасни о оптужбама за покушај убиства и посједовање ножа у школским просторијама, наводи "Метро".
