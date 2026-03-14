Тинејџер оптужен за покушај убиства у средњој школи

АТВ

14.03.2026

08:57

Д‌јечак стар 15 година појавио се на суду под оптужбом за покушај убиства тинејџерке у средњој школи у близини Норвича.

Д‌јевојчица је избодена у школи Торп Ст Ендрју у Лоундри Лејну у сриједу у 10.24 сати по локалном времену.

Ученици су закључани у својим учионицама након застрашујућег инцидента.

Д‌јечак, чије име не можемо објавити из правних разлога, притворен је недуго затим.

Он је био обучен у тамни џемпер и тренерку, говорио је само како би потврдио своје име, адресу и датум рођења.

Није га се питало да се изјасни о оптужбама за покушај убиства и посједовање ножа у школским просторијама, наводи "Метро".

