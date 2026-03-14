Српска богатија за 22 бебе

14.03.2026
У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, по 11 дјевојчица и дјечака, речено је у породилиштима.
У Приједору је рођено пет беба, у Градишци и Бањалуци по четири, Требињу три, Зворнику двије, а у Добоју, Бијељини, Невесињу и Источном Сарајеву по једна беба.
Три дјевојчице и два дјечака рођена су у Приједору, у Градишци и Бањалуци по двије дјевојчице и два дјечака, у Требињу једна дјевојчица и два дјечака, у Зворнику двије дјевојчице, у Невесињу једна дјевојчица, а у Добоју, Бијељини и Источном Сарајеву по један дјечак.
Порода није било у породилишту у Фочи.
