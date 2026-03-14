Током три мјесеца у Српској рођено 2.006 беба

СРНА

14.03.2026

08:28

Фото: Pixabay/PublicDomainPictures

У Републици Српској је у четвртом тромјесечју прошле године регистровано 2.006 живорођених беба или мање за 10,5 одсто него у истом периоду 2024. године, наводи Републички завод за статистику у свом мјесечном билтену.

У посљедњем кварталу прошле године у Српској је умрло 3.488 лица или за пола процента више него у истом периоду 2024. године.

У Српској је у посматраном периоду склопљено 1.033 бракова, док је растављено 237 бракова.

Број склопљених бракова у односу на посљедње тромјесјечје 2024. године мањи је за 4,2 одсто, а растављених већи за 2,6 одсто.

