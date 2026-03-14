Ово је отац познатог црногорског инфлуенсера: Јоџир открио да је његов тата био са Ксенијом Пајчин

Аутор:АТВ
14.03.2026
08:16
Коментари:1
Инфлуенсер из Црне Горе, Јован Радуловић, у јавности препознатљив под надимком Јоџир, подигао је велику прашину наводима да је његов отац био са трагично преминулом музичком звијездом Ксенијом Пајчин иза леђа његове мајке.
Он је чак једном приликом на мрежама пласирао и заједничку слику на којој су позирали.
Јоџир је раније путем свог званичног Инстаграм налога објелоданио кадар на коме се види како његов отац грли Ксенију Пајчин, а уз објаву је кратко поручио: “- Пст”.
Наиме, Јован Радуловић недавно је гостовао у једној емисији гдје је отворио душу о својој породици и том приликом изнио тврдње да је његов отац био са Ксенијом Пајчин, због чега је одмах реаговала њена сестра.
Том приликом је кроз осмијех истакао:
– Ако мајка сад гледа, убиће ме – рекао је.
Потом је додао:
– Мајко извини, али јесте тако. Ја не могу да тврдим, ја само причам оно што су причали људи. Јесте то је било када је Ксенија дошла тад у Херцег Нови, “Сунчане скале” су у питању, тада је група “Луна” наступала са пјесмом “Девет и по недјеља” – истакао је он.
– Тада је мој тата био у жирију, не – лажем, био је иза жирија, прије тога се чуо са мојом мајком и каже јој: “Можда идем, можда не идем”, али ту је била Ксенија. Мој отац је тад закупио Титову вилу – открио је он, преноси Блиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
13 ч0
Сцена
14 ч0
Сцена
15 ч0
Сцена
16 ч0
Најновије
Најчитаније
10
59
10
46
10
40
10
33
10
30
Тренутно на програму