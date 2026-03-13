Марија Шерифовић се огласила емотивном поруком: ''Тек кад нешто оде схватимо..''

Аутор:АТВ
13.03.2026
20:03
Коментари:0
Марија Шерифовић активна је на друштвеним мрежама и често са својим пратиоцима дијели лијепе тренутке.
Ипак, данас се огласила тужним поводом те емотивним ријечима опростила од свог пса који јој је био вјеран пријатељ годинама.
Марија је објавила снажне ријечи које ће свакако бацити на размишљање.
Пјевачица је схватила како је рекла колико узима живот "здраво за готово" и да жели више да ужива у сваком тренутку са вољеним бићима, преноси Телеграф.
Она се снажном поруком обратила својим пратиоцима:
- Данас ме је живот подсјетио на нешто што стално заборављамо. Колико заправо све подразумијевамо. Подразумијевамо да ћемо се пробудити. Да ће они које волимо бити ту. А живот је, у ствари, само низ дана који нам је поклоњен. И сваки од тих дана је чудо које узимамо здраво за готово - написала је и додала:
- Тек када нешто оде, схватимо колико смо мало говорили "волим те", колико смо пута прошли поред некога кога знамо, а да га нисмо загрлили мало јаче. Зато данас мислим само једно. Ако имате некога кога волите, реците му. Загрлите га. Погледајте га мало дуже. Јер ништа на овом свијету није загарантовано. Осим тренутка који имамо сада.
Иначе, Марија Шерифовић је недавно говорила о свом сину и истакла да јој је промијенио живот.
- Па мислим мени су пуне очи суза по цијели дан када сам са њим и сваку ноћ и не прође ни ни овај ни јутро да се то не деси. Не прође ни ноћ да ми онако не зацакле очи сваки пут кад се успава. Помазим га, пољубим, одем да легнем и ја. Тако да мислим свака мајка то зна. Само је разлика између мене и неких других мајки што оне нису познате и нису на ТВ и не могу да причају о томе. Све мајке знају да је то једна љубав и у ствари то је то је наша посљедња права љубав.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
