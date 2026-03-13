Вулин: Не смије се дозволити да политичко Сарајево одлучује о Српској

Аутор:

АТВ

13.03.2026

19:56

Коментари:

0
Сенатор Републике Српске Александар Вулин поручио је да се не смије дозволити да власт у Сарајеву одлучује о Републици Српској, о томе ко ће водити неку политичку партију и ко ће заступати грађане Српске.

Вулин је рекао новинарима у Добоју, гдје је присуствовао свечаности поводом шест година постојања Социјалистичке партије Српске, да је Република Српска већа, важније и вреднија од свих.

Честитао је СПС-у шест година постојања и што је остао вјеран својим програмским начелима и Републици Српској.

"Желим им да остану упорни и верни, те буду достојни Републике Српске која је већа и важнија и вреднија од свих нас", рекао је Вулин.

Позвао је лидера СПС-а Горана Селака да настави чврсто да подржава предсједника Милорада Додика.

"Останите чврсти и доследни и Република Српска ће то умети да цени", рекао је Вулин, преноси "Срна".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Александар Вулин

Више из рубрике

Доктор, хирург, рукавице

БиХ

Љекари траже повећање плата: Осам специјалиста напустило кантон

1 ч

0
"Скандалозан потез ВСТС-а"

БиХ

"Скандалозан потез ВСТС-а"

2 ч

0
Цвијановић: Лагумџија манипулише и упорно заобилази уставне процедуре

БиХ

Цвијановић: Лагумџија манипулише и упорно заобилази уставне процедуре

2 ч

0
Рамо Исак: Појавио ми се шећер

БиХ

Рамо Исак: Појавио ми се шећер

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

15

Венс: Трамп жели окончање сукоба и обнављање трговине

21

08

Потпуна обустава саобраћаја: Тешка несрећа у БиХ, на терену и ватрогасци

21

06

Сутра славимо Преподобномученицу Едвокију: Ову молитву сваки вјерник треба да изговори

21

00

Немој у главу: Жена мотком истјерала мужа из кафане

20

55

Ово су знакови да не пијете довољно воде

