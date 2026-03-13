Вулин: Не смије се дозволити да политичко Сарајево одлучује о Српској

13.03.2026
Сенатор Републике Српске Александар Вулин поручио је да се не смије дозволити да власт у Сарајеву одлучује о Републици Српској, о томе ко ће водити неку политичку партију и ко ће заступати грађане Српске.
Вулин је рекао новинарима у Добоју, гдје је присуствовао свечаности поводом шест година постојања Социјалистичке партије Српске, да је Република Српска већа, важније и вреднија од свих.
Честитао је СПС-у шест година постојања и што је остао вјеран својим програмским начелима и Републици Српској.
"Желим им да остану упорни и верни, те буду достојни Републике Српске која је већа и важнија и вреднија од свих нас", рекао је Вулин.
Позвао је лидера СПС-а Горана Селака да настави чврсто да подржава предсједника Милорада Додика.
"Останите чврсти и доследни и Република Српска ће то умети да цени", рекао је Вулин, преноси "Срна".
