Руска ПВО оборила 87 украјинских дронова

Аутор:АТВ
14.03.2026
08:50
Коментари:0
Руска противваздушна одбрана уништила је ноћас 87 украјинских дронова, саопштило је Министарство одбране.
У саопштењу се наводи да су дронови оборени изнад Краснодарске, Брјанске, Белгородске, Ростовске, Самарске, Астраханске, Волгоградске и Тулске области, Крима, Азовског и Црног мора.
У нападима су кориштени дронови са фиксираним крилима, додало је Министарство одбране, преноси РТ Балкан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
06
10
59
10
46
10
40
10
33
Тренутно на програму