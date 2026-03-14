Logo
Large banner

Руска ПВО оборила 87 украјинских дронова

Аутор:

АТВ

14.03.2026

08:50

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP

Руска противваздушна одбрана уништила је ноћас 87 украјинских дронова, саопштило је Министарство одбране.

У саопштењу се наводи да су дронови оборени изнад Краснодарске, Брјанске, Белгородске, Ростовске, Самарске, Астраханске, Волгоградске и Тулске области, Крима, Азовског и Црног мора.

У нападима су кориштени дронови са фиксираним крилима, додало је Министарство одбране, преноси РТ Балкан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

PVO

Руска војна операција 2026

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner