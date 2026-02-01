Logo
Боксер ударцем откинуо косу ривалу

Извор:

Телеграф

01.02.2026

11:20

Коментари:

0
Фото: Printscreen/X/danteboxingman

Невјероватна сцена виђена је у борби између Џерела Милера и Кингслија Ибеа, гдје је Ибе у једном моменту аперкатом откинуо ривалу косу.

Дјелује невјероватно, али Џерел Милер је у секунди послије једног аперката оћелавио.

Читав горњи дио главе од чела ка темену му се откинуо и остао је да виси на ивици код тјемена.

Након тога, Милер је направио и шалу, па је откинуо косу и бацио је у публику, па је наставио да се бори у таквом издању без косе, преноси Телеграф.

Питање је да ли му је коса заправо била лажна и залијепљена како би прикрио ћелавост, или је виђено право чудо физике.

Свакако, овако нешто никада у историји није виђено и то је постао нови хит на друштвеним мрежама.

Меч је на крају завршен као подијељена одлука и није било побкедника.

