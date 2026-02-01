Logo
Шта ваше омиљено вријеме открива о вама: Јесте ли душа од магле или мраза?

01.02.2026

11:10

Коментари:

0
Фото: АТВ

Да ли волите кишу? Или пак једва чекате прољеће? Шта ваше омиљено вријеме открива о вама? Од најранијих дана људи су у временским приликама препознавали поруке природе. Сунце, киша, магла или снијег нису били само појаве, већ знаци који говоре о снази, обнови, тишини или промјени.

И данас, иако живимо другачије, однос према времену остаје личан и дубоко повезан са унутрашњим стањем. Омиљено вријеме не говори ко смо тачно, али открива како се крећемо кроз свијет – да ли тражимо јасноћу, сигурност, снагу, сањарење или топлину.

Вријеме није само позадина наших дана – оно утиче на расположење, ритам мисли и начин на који доживљавамо свијет. Неки људи се буде заједно са сунцем, док други оживљавају тек када падне киша или град утихне под снијегом. Наша склоност одређеним приликама често говори о унутрашњем пејзажу: о томе како размишљамо, осјећамо и како се повезујемо са собом и другима.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић на Светосавској академији у Вашингтону: Отаџбина је у срцу

Ово није класичан тест личности, већ покушај да се кроз афинитете према природи сагледају карактерне црте засноване на древним словенским увидима.

Ако волите маглу

У словенским митовима, магла се сматрала временом када је граница између свјетова постајала тања. Магла је омиљени феномен сањара и интроверта. Чини се да замагљује границе, стварајући простор за размишљање. Људи који уживају у магли често цијене неизвјесност и дубину, те не журе са закључцима. Толеришу инсинуације, примјећујући наговјештаје и оно што је прећутано.

Ако волите облаке

Они који воле облаке цијене мир и унутрашњу хармонију. То су људи којима је важна равнотежа између активности и одмора. Интуитивно осјећају када треба да стану и знају како да уживају у тренутку. Они који воле облачно, сиво небо често су отпорни на емоционалне промјене. Осјећају се пријатно без интензивних емоција и цијене стабилност и умјереност.

Ако волите кишу

Код старих Словена киша је симболизовала небеско чишћење, земаљску обнову и спокој. Љубав према киши говори о способности да се прихвате животни изазови и црпи инспирација из самоће.

Росуља: Омиљена код људи благе природе и осјетљиве перцепције.

Грмљавина и пљускови: Воле их необични и емотивни појединци које привлачи енергија и моћ.

Град: Они који уживају у ријетким појавама попут града, привлачи све необично и непредвидиво. Не плаше се промјена и задржавају природну спонтаност. Њихов карактер комбинује радозналост и храброст – када се други крију, они радознало посматрају.

Ако волите сњежне падавине

Снијег подиже расположење док се гледа кроз прозор, али може бити узнемирујући у саобраћају. Љубитељи снијега често комбинују контрадикторне особине:

Пахуље: Изазивају осјећај радости и магије. Ови људи су често романтични, сентиментални и привлачи их топлина људских односа, сјећања и породична традиција.

Сњежна мећава: Симбол самодовољности. Они који уживају у мећавама његују идеју самоће и моћи. Често су то интроверти који цијене независност, теже утицају, али су способни за дубоку интроспекцију.

Ако волите хладноћу

Дух зиме је Мраз – старац са бијелом брадом који испитује људску чврстину. Иње на гранама и "звоњава ваздуха" привлаче оне који траже јасноћу и ред. Они који воле мразне изласке сунца су дисциплиновани, фокусирани и практични. Такви људи често постижу успјех захваљујући самоконтроли и способности да остану хладне главе.

Ако волите сунчане дане

Људи који уживају у сунцу теже истини и сигурности. Оптимистични су, самоувјерени и инспиришу друге. Прољећно сунце је симбол страсти и поновног рођења. Ови појединци су оријентисани ка комуникацији и кретању; њихова енергија је усмјерена ка споља – ка догађајима, људима и активностима.

Ако волите врућину

Љубитељи врућине живе живописно, отворено и са задовољством. Траже интензивна искуства, великодушни су са својим емоцијама и лако се заносе. Склони су спонтаности и страсти, траже авантуру и новости. Брзо генеришу идеје и најбоље се осјећају у опуштеној, љетњој атмосфери., преноси Сенса.

