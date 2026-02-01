Ово су нова права за вантјелесну оплодњу

Извор:
Све жене до навршене 42 године које добију бебу из поступка вантјелесне оплодње, а већ су искористиле три покушаја која је финансирао Фонд здравственог осигурања Републике Српске, од ове године имају право на рефундацију трошкова без обзира на то гдје је поступак обављен.
Из Фонда је саопштено да жене имају право на рефундацију у износу који је предвиђен цјеновником Фонда.
И даље остаје могућност да Фонд у потпуности рефундира трошкове за жене старије од 42 године уколико роде дијете поступком вантјелесне оплодње.
Фонд, наводи се у саопштењу, проширењем права из области вантјелесне оплодње жели да свим паровима буде конкретна финансијска подршка у стицању потомства.
Подсјећају да је и ово ново право дефинисано Програмом за обезбјеђење биомедицински потпомогнуте оплодње за 2026. годину.
Фонд у потпуности финансира три поступка женама до навршене 40. године. За жене старости од 40 до 42 године Фонд покрива 50 одсто трошкова.
Подсјећају да је вантјелесна оплодња уврштена у права из здравственог осигурања 2007. године, а од тада је захваљујући овој процедури рођено више од 2.200 беба.
Број новорођенчади је и знатно већи будући да је велики број парова вантјелесну оплодњу, у складу са прописима, радио и изван Српске, те су им трошкови рефундирани, додаје се у саопштењу.
Влада Републике Српске и Фонд су за поступке вантјелесне оплодње, који су рађени код нас или изван Републике, до сада укупно издвојили око 42,4 милиона КМ.
Осим вантјелесне оплодње, Фонд од раније финансира и чување ембриона на двије године, што представља значајно олакшање за парове јер не морају поново да пролазе кроз комплетну процедуру вантјелесне оплодње.
Још једна новина која је недавно уведена односи се на финансирање замрзавања репродуктивног материјала /онкофертилитет/ за осигуранике који болују од малигних болести прије излагања онколошким терапијама и зрачењу, што им пружа могућност да касније добију потомство.
