Logo
Large banner

Ово су нова права за вантјелесну оплодњу

Извор:

СРНА

01.02.2026

10:45

Коментари:

0
Ово су нова права за вантјелесну оплодњу
Фото: pexels

Све жене до навршене 42 године које добију бебу из поступка вантјелесне оплодње, а већ су искористиле три покушаја која је финансирао Фонд здравственог осигурања Републике Српске, од ове године имају право на рефундацију трошкова без обзира на то гдје је поступак обављен.

Из Фонда је саопштено да жене имају право на рефундацију у износу који је предвиђен цјеновником Фонда.

И даље остаје могућност да Фонд у потпуности рефундира трошкове за жене старије од 42 године уколико роде дијете поступком вантјелесне оплодње.

Фонд, наводи се у саопштењу, проширењем права из области вантјелесне оплодње жели да свим паровима буде конкретна финансијска подршка у стицању потомства.

Подсјећају да је и ово ново право дефинисано Програмом за обезбјеђење биомедицински потпомогнуте оплодње за 2026. годину.

Фонд у потпуности финансира три поступка женама до навршене 40. године. За жене старости од 40 до 42 године Фонд покрива 50 одсто трошкова.

Подсјећају да је вантјелесна оплодња уврштена у права из здравственог осигурања 2007. године, а од тада је захваљујући овој процедури рођено више од 2.200 беба.

Дракулић литургија

Бања Лука

У Дракулићу почело обиљежавање 84 године од злочина НДХ над Србима

Број новорођенчади је и знатно већи будући да је велики број парова вантјелесну оплодњу, у складу са прописима, радио и изван Српске, те су им трошкови рефундирани, додаје се у саопштењу.

Влада Републике Српске и Фонд су за поступке вантјелесне оплодње, који су рађени код нас или изван Републике, до сада укупно издвојили око 42,4 милиона КМ.

Осим вантјелесне оплодње, Фонд од раније финансира и чување ембриона на двије године, што представља значајно олакшање за парове јер не морају поново да пролазе кроз комплетну процедуру вантјелесне оплодње.

Још једна новина која је недавно уведена односи се на финансирање замрзавања репродуктивног материјала /онкофертилитет/ за осигуранике који болују од малигних болести прије излагања онколошким терапијама и зрачењу, што им пружа могућност да касније добију потомство.

Подијели:

Тагови:

vantjelesna oplodnja

Република Српска

pravila

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дракулић

Бања Лука

У Дракулићу почело обиљежавање 84 године од злочина НДХ над Србима

13 ч

1
Жичара

Свијет

Пукла сајла на жичари, повријеђена дјеца

13 ч

0
“На ивици терена”: Ал Наср памти долазак Црвене звезде

Фудбал

“На ивици терена”: Ал Наср памти долазак Црвене звезде

13 ч

0
Умрла унука Снуп Дога

Сцена

Умрла унука Снуп Дога

14 ч

0

Више из рубрике

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Никуда без кишобрана: Данас нас очекују падавине

15 ч

0
Смањите брзину: Коловози мокри, магла у котлинама

Друштво

Смањите брзину: Коловози мокри, магла у котлинама

15 ч

0
Најљепше вијести стижу из породилишта: Рођено 17 беба

Друштво

Најљепше вијести стижу из породилишта: Рођено 17 беба

15 ч

0
Данас славимо Светог Макарија, изговорите ову молитву

Друштво

Данас славимо Светог Макарија, изговорите ову молитву

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner