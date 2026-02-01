Хорор на путу: Аутобус слетио у јарак, испливали први снимци

Извор:
Телеграф
01.02.2026
12:24
Коментари:0
Најмање деветоро људи је погинуло, а 26 је повријеђено у несрећи када се путнички аутобус који је саобраћао од Текирдага до Анталије у Турској, преврнуо након што возач није успио да савлада кривину.
Полицијске и медицинске екипе су послате на лице мјеста, а место несреће, како пише ТРТ Хабер, личи на ратну зону.
Гувернер Анталије Хулуси Шахин саопштио је да се несрећа догодила у 10.20 часова по локалном времену, Аутобус са 34 путника слетио је са пута и преврнуо се у јарак након што возач није успио да савлада кривину.
У несрећи је погинуло осам људи, док је 26 повређених превезено у оближње болнице. Истрага о инциденту је у току. Иако узрок несреће још није јасан, сматра се да су путеви били мокри и клизави због кише, што је можда допринело удесу аутобуса, преноси Телеграф.
Antalya Döşemealtı'nda devrilip şarampole yuvarlanan otobüsten ilk görüntüler:pic.twitter.com/H3tL5Tob1g— Haber (@Haber) February 1, 2026
