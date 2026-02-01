Logo
Хорор на путу: Аутобус слетио у јарак, испливали први снимци

Извор:

Телеграф

01.02.2026

12:24

Коментари:

0
Фото: Printscreen/X/HABER

Најмање деветоро људи је погинуло, а 26 је повријеђено у несрећи када се путнички аутобус који је саобраћао од Текирдага до Анталије у Турској, преврнуо након што возач није успио да савлада кривину.

Полицијске и медицинске екипе су послате на лице мјеста, а место несреће, како пише ТРТ Хабер, личи на ратну зону.

Полицијске, медицинске и ватрогасне екипе су послате на лице мјеста.

Полиција ФБиХ

Хроника

Тешка несрећа код Купреса: Међу повријеђенима и дијете

Гувернер Анталије Хулуси Шахин саопштио је да се несрећа догодила у 10.20 часова по локалном времену, Аутобус са 34 путника слетио је са пута и преврнуо се у јарак након што возач није успио да савлада кривину.

У несрећи је погинуло осам људи, док је 26 повређених превезено у оближње болнице. Истрага о инциденту је у току. Иако узрок несреће још није јасан, сматра се да су путеви били мокри и клизави због кише, што је можда допринело удесу аутобуса, преноси Телеграф.

Тагови:

