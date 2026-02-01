Logo
Огласио се отац Данке Илић и открио како тече истрага

Извор:

Курир

01.02.2026

11:44

Коментари:

0
Огласио се отац Данке Илић и открио како тече истрага
Фото: МУП Србије

Док се већ мјесецима чека одлука о судбини оптужнице у случају мале Данке Илић из Бора, породица д‌јевојчице и даље живи у неизвјесности.

Након што су пристигли сви налази рађене реконструкције случаја, огласио се Милош Илић, отац д‌јевојчице, који каже да су он и супруга затечени развојем догађаја и чињеницом да их, како тврди, већ дуго нико не обавјештава о току поступка.

Према његовим ријечима, породица Данке Илић се и даље нада да ће оптужница бити подигнута и да ће одговорни бити процесуирани.

"Моја супруга и ја се надамо да ће оптужница бити подигнута и да ће све бити како треба што се тога тиче. Знам да су пристигли сви налази реконструкције која је рађена у Бањском Пољу и сада чекамо само одлуку суда", рекао је Милош и додао:

"Моје мишљење је да не постоји шанса да се осумњичени нађу на слободи, али виђећемо шта ће бити, за сада нас нико ништа не обавјештава", закључио је отац Данке Илић.

Зашто је враћена оптужница за убиство Данке Илић

У образложењу Апелационог суда у Нишу, како смо раније писали, наведено је да су жалбе бранилаца осумњичених основане. Како је саопштено, Виши суд у Зајечару ће, приликом поновног испитивања оптужнице којом су обухваћени Дејан Драгијевић и његов отац Радослав Драгијевић, као и Срђан Јанковић, морати да изнесе јасне разлоге о постојању оправдане сумње у погледу чињеница које чине обиљежја кривичних д‌јела која се окривљенима стављају на терет.

Такође, Виши суд је имао обавезу да наведе конкретне доказе из којих произилазе ове чињенице, како би се отклониле недоумице на које је указао Апелациони суд. За сада остаје да видимо да ли су испуњени сви захтјеви другостепеног суда, преноси Курир.

Данка Илић

istraga

ubistvo

Дејан Драгијевић

Срђан Јанковић

Коментари (0)
