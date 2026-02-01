Aутобус слетио с пута, има мртвих и повријеђених

Извор:
Најмање осам људи је погинуло када је аутобус слетио са пута у Анталији, рекао је покрајински гувернер Хулуси Сахин.
Он је навео да је 26 људи повријеђено, од којих су поједини у критичном стању.
"Тло је било влажно, а у том подручју је била и магла. То није мјесто за брзу вожњу, али изгледа да је аутобус практично јурио", рекао је Сахин за ТРТ.
Новинска агенција ДХА јавила је да су неки путници практично избачени из аутобуса, који је путовао током ноћи из Текирдага на сјеверозападу Турске.
На снимцима државне телевизије ТРТ види се возило преврнуто на насипу на ауто-путу у Дошемеалтију, округу сјеверозападно од центра Анталије.
Анталију, популарну туристичку дестинацију на Медитерану, посљедњих дана је погодила јака киша, подсјећа АП.
