Расте број страдалих у сњежној олуји

Извор:
Танјуг
01.02.2026
08:46
Коментари:0
Најмање 87 људи погинуло је до сада у снијежној олуји која је погодила Сједињене Америчке Државе, од Тексаса до Њу Џерзија, објавио је ЦБС. Узроци смрти укључују хипотермију, тровање угљен-моноксидом и несреће, док је олуја донијела обилне снијежне падавине и ледене температуре источној обали САД.
Временски услови слични мећави у суботу су захватили југоисток и већи дио источне обале, док су десетине хиљада домаћинстава и предузећа остале без струје након прошлонедјељне ледене олује, која је такође била повезана са великим бројем смртних случајева.
Метеоролози упозоравају да би до недјеље у неким подручјима могло да падне неколико центиметара снијега, док су прогнозе за фебруар са температурама испод нуле.
Очекује се обилна снијежна падавина у Јужној и Сјеверној Каролини, Вирџинији и сјевероисточној Џорџији, са могућим количинама до 30 центиметара у дијеловима Сјеверне Каролине, док је могућ снијег и од Мериленда до Мејна.
Сваки округ у Сјеверној Каролини био је под упозорењем на зимску олују до недјеље ујутру, а јуче је пријављено више од 200 судара.
Свијет
Трамп: У току преговори о америчкој контроли над Гренландом
Температуре су нагло падале, а у Западној Вирџинији забиљежена је најнижа вриједност од минус 32 степена Целзијуса. Више од 174.000 домаћинстава и предузећа, углавном у Мисисипију и Тенесију, било је синоћ без струје, према подацима сајта „ PowerOutage.us”, а многи становници на југу су без струје данима. У Нешвилу је више од 41.000 људи остало без струје, док је гувернер Тенесија Бил Ли затражио јасан временски оквир за обнову напајања.
Снијег је изазвао велике поремећаје у саобраћају – јуче је отказано више од 2.400 летова, а крузер компаније Carnival” морао је раније да заврши путовање због временских услова.
У Њујорку су, због ледених температура, каблови метроа пали и оштетили паркиране аутомобиле, а екипе раде на отопљавању снијега, преноси Танјуг.
Друштво
Никуда без кишобрана: Данас нас очекују падавине
У Вашингтону је Национална гарда ангажована на уклањању снијега и леда из школских објеката.
У јужним државама, укључујући Флориду, очекује се продор ледене хладноће, са најнижим температурама у посљедњих неколико деценија, док се становници припремају за могуће рекорде у недјељу и понедјељак, истиче ЦБС.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму