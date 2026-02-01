Logo
Расте број страдалих у сњежној олуји

Извор:

Танјуг

01.02.2026

08:46

Коментари:

0
Расте број страдалих у сњежној олуји
Фото: Tanjug / AP / Matt Rourke

Најмање 87 људи погинуло је до сада у снијежној олуји која је погодила Сједињене Америчке Државе, од Тексаса до Њу Џерзија, објавио је ЦБС. Узроци смрти укључују хипотермију, тровање угљен-моноксидом и несреће, док је олуја донијела обилне снијежне падавине и ледене температуре источној обали САД.

Временски услови слични мећави у суботу су захватили југоисток и већи дио источне обале, док су десетине хиљада домаћинстава и предузећа остале без струје након прошлонедјељне ледене олује, која је такође била повезана са великим бројем смртних случајева.

Метеоролози упозоравају да би до недјеље у неким подручјима могло да падне неколико центиметара снијега, док су прогнозе за фебруар са температурама испод нуле.

Очекује се обилна снијежна падавина у Јужној и Сјеверној Каролини, Вирџинији и сјевероисточној Џорџији, са могућим количинама до 30 центиметара у дијеловима Сјеверне Каролине, док је могућ снијег и од Мериленда до Мејна.

Сваки округ у Сјеверној Каролини био је под упозорењем на зимску олују до недјеље ујутру, а јуче је пријављено више од 200 судара.

Трамп Доналд

Свијет

Трамп: У току преговори о америчкој контроли над Гренландом

Температуре су нагло падале, а у Западној Вирџинији забиљежена је најнижа вриједност од минус 32 степена Целзијуса. Више од 174.000 домаћинстава и предузећа, углавном у Мисисипију и Тенесију, било је синоћ без струје, према подацима сајта „ PowerOutage.us”, а многи становници на југу су без струје данима. У Нешвилу је више од 41.000 људи остало без струје, док је гувернер Тенесија Бил Ли затражио јасан временски оквир за обнову напајања.

Снијег је изазвао велике поремећаје у саобраћају – јуче је отказано више од 2.400 летова, а крузер компаније Carnival” морао је раније да заврши путовање због временских услова.

У Њујорку су, због ледених температура, каблови метроа пали и оштетили паркиране аутомобиле, а екипе раде на отопљавању снијега, преноси Танјуг.

pješački prelaz, kiša, пјешачки прелаз, аквана

Друштво

Никуда без кишобрана: Данас нас очекују падавине

У Вашингтону је Национална гарда ангажована на уклањању снијега и леда из школских објеката.

У јужним државама, укључујући Флориду, очекује се продор ледене хладноће, са најнижим температурама у посљедњих неколико деценија, док се становници припремају за могуће рекорде у недјељу и понедјељак, истиче ЦБС.

snježna oluja

SAD

poginuli

