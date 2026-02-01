Држављанин БиХ ухапшен у рацији њемачких специјалаца

Извор:
Полицијски службеници су прекјуче, 29.01.2026 током велике рације у Штутгарту и околини заплијенили 15 комада ватреног оружја и ухапсили шест осумњичених.
Међу ухапшенима налази се и 28-годишњи држављанин Босне и Херцеговине.
Како су саопштили тужилаштво и полиција у Штутгарту, опсежна истрага у области организованог криминала довела је до хапшења мушкараца старости између 28 и 70 година. Уз подршку специјалних јединица истражиоци су претресли стамбене и пословне просторије осумњичених у поменутим градовима и окрузима.
Том приликом, поред оружја, заплијењен је и обиман доказни материјал који ће тек бити анализиран.
Тужилаштво је затражило издавање налога за притвор за четворицу ухапшених, а данас су пред истражног судију су изведени су 28-годишњи држављанин БиХ, 32-годишњи Нијемац, као и двојица мушкараца са турским држављанством, стари 34 и 41 годину. Против њих четворице судија је издао налоге за притвор због сумње на кршење Закона о оружју. Мушкарци су одмах спроведени у затворске јединице.
Преостала двојица осумњичених пуштена су на слободу након завршетка полицијских мјера. Истрага се наставља. Полиција није даље саопштавала додатне информације, осим да је ријеч о случају организованог криминала.
