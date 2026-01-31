Аутобус се забио у кућу: Погинула дјевојчица, 18 повријеђених

Извор:
У суботу поподне Минхен је погодила тешка трагедија: јавни аутобус слетио је са пута у насељу Трудеринг, пробио ограду породичне куће и силином ударца завршио у фасади зграде.
У несрећи је погинула 13-годишња дјевојчица, док је 18 путника повријеђено, међу њима и тешко.
Према првим информацијама, возило је из, до сада, непознатих разлога скренуло са Фелдбергштрасе, склизнуло бочно у двориште, покорило жбуње и ударило у кућу и бетонски зид.
Портпарол минхенске ватрогасне службе потврдио је за БИЛД:
"Једна особа је преминула на лицу мјеста. 18 путника је повријеђено, неки озбиљно".
Ватрогасци и хитна помоћ стигли су у великом броју. Повријеђени су одмах збринути и превезени у околне болнице, док је полиција блокирала шире подручје и започела увиђај.
На терену су били и кризни тимови који су пружали психолошку подршку повријеђенима, свједоцима и члановима хитних служби.
Узрок несреће још није познат. Полиција провјерава да ли је возач имао здравствених проблема у тренутку слијетања.
По налогу тужилаштва, стручни вјештак прегледао је олупину, трагове кочења и тачку удара. Очекује се да наредни дани донесу прве резултате истраге о једној од најтежих несрећа у Минхену ове године.
