Тешка несрећа у БиХ - више повријеђених

Извор:

Агенције

31.01.2026

19:14

Коментари:

0
Тешка несрећа у БиХ - више повријеђених
Фото: АТВ

У послијеподневним сатима у сарајевском насељу Бистрик дошло је до тешке саобраћајне несреће.

Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а КС, до несреће је дошло у 15:45.

"Учествовала су два возила, а три лица се налазе на утврђивању степена повреда", рекли су.

За сада нема већих саобраћајних гужви на овој дионици, а више информација ће бити након утврђивања степена повреда и обављеног увиђаја.

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Сарајево

