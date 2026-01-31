Тешка несрећа у БиХ - више повријеђених

Извор:
Агенције
31.01.2026
19:14
Коментари:0
У послијеподневним сатима у сарајевском насељу Бистрик дошло је до тешке саобраћајне несреће.
Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а КС, до несреће је дошло у 15:45.
"Учествовала су два возила, а три лица се налазе на утврђивању степена повреда", рекли су.
За сада нема већих саобраћајних гужви на овој дионици, а више информација ће бити након утврђивања степена повреда и обављеног увиђаја.
Хроника
6 ч0
Хроника
8 ч0
Хроника
9 ч0
Хроника
9 ч4
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму