Бесплатан смјештај, храна и накнда: Град духова тражи становнике

Замислите да вам неко понуди да се преселите у напуштени град, окружен нетакнутом природом.
Без градске буке, без гужве, са чистим ваздухом и миром који данас ријетко гдје постоји. У први мах звучи као идеалан бијег од свакодневице.
Међутим, такав живот има и другу страну. Слаба или никаква интернет веза, готово непостојећа забава и кључно питање, чиме се бавити и како зарађивати. Управо ту на сцену ступају америчке власти, које већ годинама покушавају да оживе један готово заборављени град.
Нуде бесплатан смјештај, храну, па чак и додатну накнаду онима који би пристали да се доселе. Ипак, интересовање је изненађујуће мало.
Гарнет, данас један од најбоље очуваних "градова духова" у САД, основан је крајем 19. вијека као рударско насеље током златне грознице.
У својим најбољим данима имао је око 1.000 становника и изузетно развијену инфраструктуру за то време, преноси "Бизлифе".
Град је имао пошту, хотел, школу, више продавница, бријачнице, љекарску ординацију, месницу, салоне, па чак и бордел. Иако удаљен и смјештен високо у планинама Монтане, Гарнет је цвјетао захваљујући злату.
Све се промијенило када су се рудна налазишта испразнила. Почетком 20. вијека град је почео да пропада, а велики пожар 1912. године, који је уништио већи дио трговачке зоне, додатно је убрзао његов крај.
Током касних тридесетих година прошлог вијека, раст цијене злата довео је до кратког повратка рудара. Неколицина се настанила у преосталим зградама, али без дугорочног успјеха. Два свјетска рата и исцрпљени ресурси ставили су тачку на све покушаје обнове.
До раних четрдесетих Гарнет је био потпуно напуштен, а 1960. године савезна држава Монтана и званично га је прогласила "мртвим" рудником.
Данас локалне власти желе да удахну нови живот овом мирном планинском крају. Циљ је развој туризма, јер је Гарнет постао популарна дестинација за љубитеље историје и природе. За нормално функционисање потребни су водичи, запослени у сувенирницама и људи који би бринули о посјетиоцима.
Ипак, понуда бесплатног смјештаја и хране многима није довољно примамљива. Разлог? Бројне приче о паранормалним појавама.
Годинама круже свједочења о звуцима клавира који се наводно чују из напуштеног салона послије заласка сунца, као и о сенкама и фигурама у старинској одјећи које се крећу између зграда. Иако звучи као сценарио из филма, ове приче су озбиљно утицале на интересовање потенцијалних становника.
Упркос свему, појединци из разних дијелова свијета прихватају понуду и долазе у Гарнет током туристичке сезоне. Град нема струју, питку воду ни интернет, али то некима представља предност, а не ману.
Како је један сезонски радник изјавио за "Хафингтон Пост“, Гарнет није за свакога.
Намијењен је онима који воле боравак у природи, изолацију и једноставан живот. Када посјетиоци оду, остају само тишина, планине и потпуна повезаност са природом.
Званични туристички сајт Монтане данас не помиње духове, већ истиче аутентичност града и јединствен увид у америчку историју. Управо та комбинација очуване прошлости и нетакнуте природе привлачи посетиоце из године у годину.
Према доступним подацима, троје волонтера већ више од десет година свако љето проводи у Гарнету. За њих, овај "град духова“ није мјесто страха, вијећ ретка прилика за мир и другачији начин живота.
