Издваја се Карина: Откривено коме је Епстајн хтио оставити милионе

31.01.2026
18:15
Коментари:0
Покојни амерички милијардер педофил Џефри Епстајн је желио да својој дјевојци остави 50 милиона долара, дијамантски прстен од 33 карата, као и такозвано "педо острво" и своју градску кућу у Њујорку, према тестаменту који је потписао два дана прије него што је умро.
Овај осрамоћени финансијер планирао је да своје богатство од 288 милиона долара и колекцију међународних некретнина остави најмање 44 различита насљедника када умре.
Економија
Ово морате знати: Како нас трговци и произвођачи свакодневно варају
Тестамент, који је Епстајн саставио 8. августа 2019. године, само два дана прије него што је пронађен мртав у својој затворској ћелији у Њујорку док је чекао суђење по оптужбама за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације, потписао је адвокат педофила, Дарен Индајк, осам дана након његове смрти.
Међутим, умјесто да насљедници добију милионе, његова имовина је пренијета на фонд и од тада је коришћена за обештећење жртава, као и за плаћање пореза и судских трошкова. Најновији извјештаји показују да је од првобитне суме остало свега 127 милиона долара.
Епстајн је намјеравао да својој дјевојци, Карини Шулијак, остави 50 милиона долара из тестамента који је Министарство правде САД (ДОЈ) објавило у оквиру најновије серије Епстајнових докумената. Сматра се да је госпођа Шулијак, поријеклом из Бјелорусије, била у вези са Епстајном између осам и десет година.
Србија
Албанци пустили стоку: Оскрнављено српско гробље
Њен дечко, регистровани сексуални преступник, такође је желио да јој остави такозвано педофилско острво "Литл Сент Џејмс", своје имање "Зоро Ранч", своју озлоглашену градску кућу у Њујорку и некретнине у Паризу и на Флориди.
Такође је намјеравао да јој остави дијамантски прстен од 33 карата "окружен багет-брус дијамантима, постављен у платину". Епстајн је на тестаменту оставио руком написану поруку у којој је навео да је прстен дат "у разматрању брака".
Адвокат Индајк је требало да добије 50 милиона долара, док је 25 милиона долара било намијењено Епстајновом рачуновођи Ричарду Кану.
У међувремену, његова дугогодишња сарадница Гислејн Максвел, која служи 20 година затвора због трговине људима у сврху сексуалне експлоатације, добила би 10 милиона долара. Као и његов брат Марк Епстајн и пилот Лари Висоски.
Госпођа Шуљак је била посљедња особа која је разговарала са Епстајном телефоном прије његовог самоубиства. Затворски записи су открили да га је 11 дана прије његове смрти лично посјетила у Метрополитанском поправном центру.
Фудбал
Штимац: Жеља ми је да Хрвати добију свој ентитет у БиХ
Шуљак је такође била једна од неколико особа са Епстајном у његовом приватном авиону када је ухапшен у јулу 2019. године - након што га је ФБИ ухапсио на повратку из Париза на популарном аеродрому Тетерборо, Њу Џерзи, који је дио приватног летења.
Поријеклом из Минска, Бјелорускиња је, како се вјерује, стигла у САД 2009. године и удала се за Епстајнову сарадницу Џенифер Калин.
У року од неколико година, упустила се у романтичну везу са Епстајном и стекла је надимак "инспектор" због опсесивног шпијунирања педофила током њихове везе. Њена веза са Епстајном откривена је тек неколико мјесеци након смрти финансијера.
Наводно је Епстајн платио скупо лијечење њене мајке и могуће је да је помогао у финансирању луксузне куће у којој њени родитељи живе у Минску, пријестоници Бјелорусије.
Сцена
Александра Пријовић: Дјед ми је Ром, Брени то не смета
Министарство правде је у петак објавило три милиона докумената из Епштајнових досијеа.
Међу досијеима су хиљаде фотографија и видео снимака, укључујући неколико слика на којима се види осрамоћени члан краљевске породице Ендру Маунтбатен-Виндзор како чучи над женом која лежи на поду и додирује јој стомак.
Други имејлови показују како је Ендруова бивша супруга, Сара Фергусон (66), описала педофила финансијера Епстајна као "брата ког сам одувијек жељела".
Мејлови између Ендруа (65), који је био познат под називом Невидљиви човјек, и Максвел из 2002. године говоре како је тражио Максвелову "дозволу" да проводи вријеме са бившом супругом и дјецом умјесто да путује у САД.
Epstein's will revealed: Paedophile wanted to leave girlfriend $50m, diamond ring and 'Pedo Island' https://t.co/WAuwER9l9C— Daily Mail US (@Daily_MailUS) January 31, 2026
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму