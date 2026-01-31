Logo
Large banner

Лајчак у Епстајновим документима: Прави торнадо избио у Словачкој

Извор:

Агенције

31.01.2026

16:58

Коментари:

0
Лајчак у Епстајновим документима: Прави торнадо избио у Словачкој

Америчко министарство правде објавило је више од три милиона докумената из тзв. Епстајн фајлс, а у њима се спомињало и име словачког политичара и бившег високог представника у БиХ Мирослава Лајчака.

На нове документе први је упозорио портал "360тка", који је објавио дијелове до сада непознате комуникације између Лајчака и Епстајна из 2018. године.

Објављене поруке осликавају личнији и интензивнији однос него што је Лајчак раније признавао.

Према документима, двојица мушкараца размјењивали су поруке не само о политици и дипломатији, већ и више пута о женама.

У једној од конверзација Епстајн Лајчаку нуди жене уз додатак да може “узети и њихове сестре”.

Потом се подругљиво додаје да су му вјероватно премладе јер имају мање од 30 година.

"Немој бити зао. Не знаш какав сам у акцији", одговорио је, према листу Деник Н.

У другим порукама обојица се изражавају о “дјевојкама” у Кијеву или Москви, при чему комуникација има опуштен, па и шаљив тон.

На једну фотографију из Москве Епстајн је одговорио да би “радије погледао изнутра” и тврдио да су те дјевојке “најбољи руски извоз”. Према словачком министру, одмах послије нафте.

Лајчак је, међутим, за "360тку" одбацио таква тумачења и тврди да с Епстајном никада није комуницирао о женама.

Документи истовремено указују на то да њихов контакт није био спорадичан. Име Мирослава Лајчака појављује се у списима стотинама пута, а сексуални насилник га је често ословљавао фамилијарно као “Миро”.

Дио порука потиче из периода када је Лајчак био предсједник Генералне скупштине УН и редовно боравио у Њујорку. Управо у том периоду наводно су договарали састанке, вечере или могуће посјете Епстајновој резиденцији у Палм Беацху на Флориди. Тамо је долазило до злостављања малољетних дјевојчица.

Објављени материјали дотичу се и политике. Лајчак је написао да “воли” руског министра спољних послова Сергеја Лаврова.

Дописивали су се и о ситуацији након убиства Јана Куциака 2018. године. Дипломат је писао да има састанак с “бившим премијером” (вјероватно Робертом Фицом) и да ће му саопштити да се не жели кандидовати за предсједника. Наводно то не жели његова породица, а и себе види прије свега на “међународној сцени”. Ипак, страховао је да ће га “странка” (вјероватно Смер) због тога мрзити.

Према порукама, Лајчак је Епстајну нудио посредовање састанка Стива Банона с Робертом Фицом, што је бивши министар касније демантовао.

Министарство правде САД наглашава да објављивање докумената не значи потврду истинитости свих тврдњи. Многи записи потичу из непровјерених пријава, а дио материјала је значајно зацрњен.

Ипак, обим и карактер комуникације изазвали су политичке реакције у Словачкој.

Након објављивања нових Епстеинових докумената, лидер странке Прогресивна Словачка (ПС) Мицхал Шимечка позвао је Лајчака да поднесе оставку на мјесто савјетника премијера Фица.

"Након данашњег дана не постоји ниједна друга опција осим да Лајчак одмах поднесе оставку на функцију савјетника премијера, а ако то не учини, Роберт Фицо га мора одмах смијенити. Позивам их да одмах сносе одговорност за овај одвратни пропуст који наноси штету угледу Словачке у иностранству", написао је Шимечка на друштвеним мрежама.

Посланик странке СаС Мартина Холечкова такође је позвала на Лајчакову оставку.

"Господине Лајчак, доста лажи о Епстајну. Ово је јасан доказ да његова комуникација с Епстеином није била само друштвена или дипломатска, како је тврдио", написала је Холечкова.

Подијели:

Тагови:

Мирослав Лајчак

Džefri Epstajn

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Род кромпира рекордан, дијеле га бесплатно

Свијет

Род кромпира рекордан, дијеле га бесплатно

8 ч

0
Експлодирале двије плинске боце, срушила се зграда

Свијет

Експлодирале двије плинске боце, срушила се зграда

8 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Ко је Борис Николић из Епстајнових докумената и какве везе има с Гејтсом

8 ч

0
Четворо погинуло у експлозији у стамбеној згради

Свијет

Четворо погинуло у експлозији у стамбеној згради

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner