Лајчак у Епстајновим документима: Прави торнадо избио у Словачкој

Извор:
Агенције
31.01.2026
16:58
Коментари:0
Америчко министарство правде објавило је више од три милиона докумената из тзв. Епстајн фајлс, а у њима се спомињало и име словачког политичара и бившег високог представника у БиХ Мирослава Лајчака.
На нове документе први је упозорио портал "360тка", који је објавио дијелове до сада непознате комуникације између Лајчака и Епстајна из 2018. године.
Објављене поруке осликавају личнији и интензивнији однос него што је Лајчак раније признавао.
Према документима, двојица мушкараца размјењивали су поруке не само о политици и дипломатији, већ и више пута о женама.
У једној од конверзација Епстајн Лајчаку нуди жене уз додатак да може “узети и њихове сестре”.
Потом се подругљиво додаје да су му вјероватно премладе јер имају мање од 30 година.
"Немој бити зао. Не знаш какав сам у акцији", одговорио је, према листу Деник Н.
У другим порукама обојица се изражавају о “дјевојкама” у Кијеву или Москви, при чему комуникација има опуштен, па и шаљив тон.
На једну фотографију из Москве Епстајн је одговорио да би “радије погледао изнутра” и тврдио да су те дјевојке “најбољи руски извоз”. Према словачком министру, одмах послије нафте.
Лајчак је, међутим, за "360тку" одбацио таква тумачења и тврди да с Епстајном никада није комуницирао о женама.
Документи истовремено указују на то да њихов контакт није био спорадичан. Име Мирослава Лајчака појављује се у списима стотинама пута, а сексуални насилник га је често ословљавао фамилијарно као “Миро”.
Дио порука потиче из периода када је Лајчак био предсједник Генералне скупштине УН и редовно боравио у Њујорку. Управо у том периоду наводно су договарали састанке, вечере или могуће посјете Епстајновој резиденцији у Палм Беацху на Флориди. Тамо је долазило до злостављања малољетних дјевојчица.
Објављени материјали дотичу се и политике. Лајчак је написао да “воли” руског министра спољних послова Сергеја Лаврова.
Дописивали су се и о ситуацији након убиства Јана Куциака 2018. године. Дипломат је писао да има састанак с “бившим премијером” (вјероватно Робертом Фицом) и да ће му саопштити да се не жели кандидовати за предсједника. Наводно то не жели његова породица, а и себе види прије свега на “међународној сцени”. Ипак, страховао је да ће га “странка” (вјероватно Смер) због тога мрзити.
Према порукама, Лајчак је Епстајну нудио посредовање састанка Стива Банона с Робертом Фицом, што је бивши министар касније демантовао.
Министарство правде САД наглашава да објављивање докумената не значи потврду истинитости свих тврдњи. Многи записи потичу из непровјерених пријава, а дио материјала је значајно зацрњен.
Ипак, обим и карактер комуникације изазвали су политичке реакције у Словачкој.
Након објављивања нових Епстеинових докумената, лидер странке Прогресивна Словачка (ПС) Мицхал Шимечка позвао је Лајчака да поднесе оставку на мјесто савјетника премијера Фица.
"Након данашњег дана не постоји ниједна друга опција осим да Лајчак одмах поднесе оставку на функцију савјетника премијера, а ако то не учини, Роберт Фицо га мора одмах смијенити. Позивам их да одмах сносе одговорност за овај одвратни пропуст који наноси штету угледу Словачке у иностранству", написао је Шимечка на друштвеним мрежама.
Посланик странке СаС Мартина Холечкова такође је позвала на Лајчакову оставку.
"Господине Лајчак, доста лажи о Епстајну. Ово је јасан доказ да његова комуникација с Епстеином није била само друштвена или дипломатска, како је тврдио", написала је Холечкова.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму