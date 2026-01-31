Лајчак поднио оставку након што се појавио у Епстајновим списима

Извор:
31.01.2026
Бивши словачки министар спољних послова Мирослав Лајчак саопштио је да, након објављивања његове комуникације са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстајном, напушта мјесто савјетника словачког премијера Роберта Фица.
Премијер Фицо најавио је да ће прихватити Лајчакову оставку, али је за Лајчакове критичаре рекао да одавно није видио "толико лицемјерја", јавили су словачки медији.
"Лајчак се још једном показао као одличан дипломата и прихватам његову понуду да прекинемо сарадњу иако сви губимо невјероватан извор искуства у дипломатији у спољној политици. Чудно је да слична симбиоза медија, опозиције и владиних странака није циљала лидера опозиције Шимечека који преварама са грантовима на нивоу Словачке и ЕУ представља знатно већи ризик по репутацију наше земље него савјетник премијера Мирослав Лајчак", наводи се у Фицовом саопштењу.
У Сједињеним Државама су јуче објављени нови документи о Џефрију Епстајну, укључујући комуникацију Мирослава Лајчака са осуђеним сексуалним преступником.
Објављена је највећа серија судских докумената о Епстајна која укључује три милиона страница, 180.000 фотографија и 2.000 видео-снимака.
Епстајну, милионер познат по томе да се дружио са бројним славним личностима, умро је у затвору 2019. године док је чекао подизање федералне оптужнице за секс трафикинг, а њујоршки исљедник прогласио је смрт самоубиством.
