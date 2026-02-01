Извор:
У већини европских држава, на руководећим позицијама се налазе неодговорни људи, неспособни да одговоре на изазове пред собом, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков у разговору са новинаром канала Русија 1, Павлом Зарубином.
"У Европи су се одиграли неповратни процеси. То су дупли стандарди према демократији, глобализацији, према приступу коегзистирања нација, то су политички системи у европским државама који су власт учинили пригодном само за популисте. На крају, у већини европских држава видимо на власти оне који су мало образовани, неодговорне и оне који имају опсег размишљања само за перспективу од неколико година", истакао је Песков.
Према његовим ријечима, они "нису способни да одговоре на изазове који сада стоје пред свима нама", па чак ни да освесте тежину тих изазова.
Новинар се осврнуо на изјаве пољског предсједника Карола Навроцког о томе како је Совјетски Савез учествовао у покретању Другог свјетског рата. Он не сматра да Европљани покушавају да одузму Русији сјећање на подвиге Црвене армије, већ једноставно сами немају такво сЈећање.
"За нас није тајна да чланови пољског руководства имају своје виђење и своју интерпретацију историје", одговорио је Песков.
Он је подсјетио да је својевремено била формирана заједничка група о историјским питањима. Како наводи, са руске стране учествовали су врло образовани људи.
"Тада је заиста предузет покушај да се наше схватање историје доведе до јединственог имениоца. Није успјело, мржња према свему што је руско је преовладала над члановима пољског руководства. Као и раније, доминирају русофобска осећања", објаснио је Песков.
Према његовим ријечима, "у поворци" русофоба, балтичке земље и Пољска заузимају прве редове.
