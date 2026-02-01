Крвава породична драма: Исјекао мајку по лицу

Извор:
Телеграф
01.02.2026
07:52
Припадници Министарства унутрашњих послова у Сопоту ухапсили су У. З. (34) због сумње да је извршио кривично дјело насиље у породици над својом мајком.
Сумња се да је он, након вербалног сукоба, физички насрнуо на мајку и нанио јој повреде ножем у пределу лица. Према наводима из истраге, осумњичени је након напада наставио са проијетњама по живот оштећене.
Повређијена жена је одмах по доласку екипе Хитне помоћи транспортована у Ургентни центар, гдје јој је пружена неопходна медицинска помоћ.
О инциденту је одмах обавијештено надлежно тужилаштво, као и Центар за социјални рад. Тужилац је осумњиченом одредио задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен на саслушање, преноси Телеграф.
