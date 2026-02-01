Logo
Large banner

Крвава породична драма: Исјекао мајку по лицу

Извор:

Телеграф

01.02.2026

07:52

Коментари:

0
Крвава породична драма: Исјекао мајку по лицу
Фото: Pixabay

Припадници Министарства унутрашњих послова у Сопоту ухапсили су У. З. (34) због сумње да је извршио кривично дјело насиље у породици над својом мајком.

Сумња се да је он, након вербалног сукоба, физички насрнуо на мајку и нанио јој повреде ножем у пределу лица. Према наводима из истраге, осумњичени је након напада наставио са проијетњама по живот оштећене.

Повређијена жена је одмах по доласку екипе Хитне помоћи транспортована у Ургентни центар, гдје јој је пружена неопходна медицинска помоћ.

Радник

Свијет

"Туристи" из БиХ ухваћени да раде на црно

О инциденту је одмах обавијештено надлежно тужилаштво, као и Центар за социјални рад. Тужилац је осумњиченом одредио задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен на саслушање, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

porodično nasilje

majka i sin

povrijeđena žena

Sopot

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Туристи" из БиХ ухваћени да раде на црно

Свијет

"Туристи" из БиХ ухваћени да раде на црно

16 ч

0
Држављанин БиХ ухапшен у рацији њемачких специјалаца

Свијет

Држављанин БиХ ухапшен у рацији њемачких специјалаца

16 ч

0
Љубав. вјенчање

Бања Лука

Најстарији бањалучки младожења имао 85 година

16 ч

0
Данас славимо Светог Макарија, изговорите ову молитву

Друштво

Данас славимо Светог Макарија, изговорите ову молитву

16 ч

0

Више из рубрике

Тешка несрећа у БиХ - више повријеђених

Хроника

Тешка несрећа у БиХ - више повријеђених

1 д

0
Несвакидашња пљачка у БиХ: Лопов однио 12 тегли меда

Хроника

Несвакидашња пљачка у БиХ: Лопов однио 12 тегли меда

1 д

0
Срушила се кућа у Београду

Хроника

Прве фотографије након урушавања у центру града: Обустављен саобраћај, огласили се из Хитне помоћи

1 д

0
Детаљи незгоде у Доњим Вијачанима: Двије особе повријеђене

Хроника

Детаљи незгоде у Доњим Вијачанима: Двије особе повријеђене

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner