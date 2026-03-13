Сутра славимо Преподобномученицу Едвокију: Ову молитву сваки вјерник треба да изговори

13.03.2026
Српска православна црква (СПЦ) и њени вјерници 14. марта славе и обиљежавају Свету Преподобномученицу Евдокију, светитељку која се молитвама борила за спасење душа, посебно оних који, како се наводи у списима СПЦ, страдају од блудне страсти. Преподобномученица Евдокија је живјела у Илиопољу граду Феничанском за вријеме царовања Трајанова.
Најприје велика развратница, а потом покајница, испосница и најзад мученица. Развратом је била сабрала огромно богатство.
Преокрет у њеном животу направио је, Промислом Божјим, неки стари монах Герман, и то нехотично. Дошав послом у град, он одсједне код једног хришћанина, чија се кућа додиривала са кућом ове Евдокије. Када је он ноћу почео по обичају монашком читати Псалтир и неку књигу о Страшноме Суду, Евдокија га чује и с пажњом стане ослушкивати његове ријечи све до краја. Страх и ужас обузме је, тако да је остала будна до сванућа.
А чим сване, она пошаље слуге да умоле тога монаха да дође к њој. Герман дође, и међу њима се отпочне дуг разговор о ономе што је старац монах прошле ноћи читао, и уопште о вјери и спасењу.
Резултат тих разговора буде да Евдокија замоли мјесног епископа да је крсти. Послије крштења она предаде све своје имање цркви, да се разда сиромасима, отпусти своје слуге и робове, а она се повуче у неки женски манастир.
И тако се одлучно посвети сва монашком животу, послушању, трпљењу, бдијењу, молитви и посту, да буде послије тринаест мјесеци изабрана за игуманију. Проживе у манастиру педесет шест година, и удостоји се пред Богом да јој Бог даде толику благодат, те и мртве васкрсаваше. Када наста гоњење хришћана од некога кнеза Викентија, света Евдокија би посјечена мачем.
Теби Богом изабраној од рода самарјанскога и позваној из бездана погибељи у ограду Свете Цркве Његове, на свечаност прворођених чија су имена записана на Небесима, преподобномученице Евдокија, узносимо похвални пјесмопој, јер много може молитва праведнице пред милосрђем Свевишњега, па и од сваке невоље да спасе оне који ти кличу: Радуј се, мученице Евдокија, молитвенице за спасење душа наших!
Ангелски чинови и душе праведника на Небесима радују се радошћу великом због једнога грешника који се каје – по истинитој ријечи Господњој. И ми, земнородни, гледајући како си и ти из дубине безакоња на пут спасења натприродно изведена Евдокија предивна, радујемо се, и Господу благодарећи, похвално ти кличемо:
Радуј се, јер Бог чудо милосрђа Свога кроз тебе објави! Радуј се, јер си чудесну силу доброте Христове на себи показала! Радуј се, из таме греховне на дивну свјетлост Јеванђеља позвана!
Радуј се, јер си из кала сласти велијарових рајске сладости достигла! Радуј се, јер се молиш за наше обраћење од злих дела! Радуј се, мученице Евдокија, молитвенице за спасење душа наши, преноси Она.
