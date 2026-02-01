Звездини играчи опљачкани у Загребу, откривени починиоци

01.02.2026
11:56
Коментари:0
Предсједник КХЛ Медвешчака Игор Јачмењак, истакао је да су откривени кривци који су опљачкали хокејаше Црвене звезде на гостовању у Загребу.
Према првим информацијама које је пренио портал ЦЗБГ, непозната лица искористила су одсуство играча током одлучујућег периода игре и отуђила клупске тренерке, јакне са обиљежјима Црвене звезде, као и један мобилни телефон и пасош.
Брзом реакцијом органа реда и челника домаћег клуба, ситуација је ријешена, а предсједник КХЛ Медвешчак Игор Јачмењак, стао је пред јавност како би објаснио пропуст у организацији.
"Група клинаца је прескочила ограду и ушла кроз прозор у свлачионицу", кратко је објаснио Јачмењак.
Полиција је убрзо лоцирала починиоце, а све украдене ствари су пронађене и враћене власницима прије поласка тима за Београд.
"Полиција је брзо реаговала и све отуђене ствари су пронађене и уредно враћене играчима Црвене звезде", потврдио је први човјек загребачког клуба, преноси Спортињо.
