Logo
Large banner

Звездини играчи опљачкани у Загребу, откривени починиоци

01.02.2026

11:56

Коментари:

0
Zagreb Hrvatska
Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

Предсједник КХЛ Медвешчака Игор Јачмењак, истакао је да су откривени кривци који су опљачкали хокејаше Црвене звезде на гостовању у Загребу.

Према првим информацијама које је пренио портал ЦЗБГ, непозната лица искористила су одсуство играча током одлучујућег периода игре и отуђила клупске тренерке, јакне са обиљежјима Црвене звезде, као и један мобилни телефон и пасош.

Брзом реакцијом органа реда и челника домаћег клуба, ситуација је ријешена, а предсједник КХЛ Медвешчак Игор Јачмењак, стао је пред јавност како би објаснио пропуст у организацији.

Данка Илић

Хроника

Огласио се отац Данке Илић и открио како тече истрага

"Група клинаца је прескочила ограду и ушла кроз прозор у свлачионицу", кратко је објаснио Јачмењак.

Полиција је убрзо лоцирала починиоце, а све украдене ствари су пронађене и враћене власницима прије поласка тима за Београд.

"Полиција је брзо реаговала и све отуђене ствари су пронађене и уредно враћене играчима Црвене звезде", потврдио је први човјек загребачког клуба, преноси Спортињо.

Подијели:

Тагови:

pljačka

Crvena zvezda

hokej

Загреб

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласио се отац Данке Илић и открио како тече истрага

Хроника

Огласио се отац Данке Илић и открио како тече истрага

12 ч

0
Кремљ: Руководство Европе неспособно да одговори на изазове пред собом

Свијет

Кремљ: Руководство Европе неспособно да одговори на изазове пред собом

12 ч

0
Aутобус слетио с пута, има мртвих и повријеђених

Свијет

Aутобус слетио с пута, има мртвих и повријеђених

12 ч

0
Боксер ударцем откинуо косу ривалу

Остали спортови

Боксер ударцем откинуо косу ривалу

12 ч

0

Више из рубрике

Боксер ударцем откинуо косу ривалу

Остали спортови

Боксер ударцем откинуо косу ривалу

12 ч

0
Преминула легендарна словеначка скијашица

Остали спортови

Преминула легендарна словеначка скијашица

14 ч

1
Рукометашице Борца

Остали спортови

Рукометашице Борца прегазиле Горажде

1 д

0
Свјетски шампион преминуо у 38. години

Остали спортови

Свјетски шампион преминуо у 38. години

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner