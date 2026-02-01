Зашто Јелена не бодри Ђоковића у Асутралији већ 14 година

Извор:
Највећи тенисер свих времена Новак Ђоковић није успио да освоји 25. Грен слем у каријери. Њега је у финалу Аустралија опена са 3:1 савладао Шпанац Карлос Алкараз.
Његова супруга Јелена није била на трибинама, као ни његова дјеца, а сада је откривен и разлог.
Разлог због којег Јелена већ 14 година не долази у Аустралију је и логичан. У питању је најдаља дестинација, која захтијева и дуг пут и озбиљну организацију с обзиром на то да имају двоје дјеце.
Због тога, Јелену Ђоковић не виђамо у Аустралији, за разлику од осталих Грен слемова гдје сви бодре Нолета, пише "Блиц".
Јелена је на Инстаграму подијелила снимак мушкарца који је пратио полуфинале против Јаника Синера, а који је на посљедњем поену за побједу пао на кољена и узвикнуо “Тооо, идемоо”, толико да су се прозори тресли.
"Ово сам била ја", написала је Јелена у опису снимка.
Јелена је означила Новака на снимку, а он је одмах њену објаву подијелио на свом Инстаграм налогу.
