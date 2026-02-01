Logo
Алкараз и Аустралијан опен прекршили правила због Ђоковића

АТВ

01.02.2026

15:24

Новак Ђоковић и Карлос Алкараз у финалу Аустралијан опена
Фото: Танјуг/АП

Највећи тенисер свих времена Новак Ђоковић и тренутно први рекет планете Карлос Алкараз у Мелбурну су одиграли финале Аустралијан опена, а нажалост Ноле није успио да се домогне 11. титуле у Аустралији, односно 25. Грен слема.

Алкараз је славио са 3:1 у сетовима и тако дошао до своје прве титуле на Аустралијан опену.

Ипак, једна занимљивост са финала је свима упала у очи, а то је да је Новак сједи на страни гдје сједе боље рангирани играчи.

Карлос Алкараз је, баш као и Јаник Синер у полуфиналу, указао велику част Новаку Ђоковићу.

Наиме, у Мелбурну је правило да са лијеве стране од судије сједи тенисер који је боље пласиран, што је у овој ситуацији Карлос Алкараз, најбоље рангирани играч свијета. Ипак, то није био случај у овом финалу.

Са лијеве стране од главног судије сједио је Новак Ђоковић, човјек који је освојио 24 Грен слем титуле, од чега је десет дошло на Аустралијан опену. На тај начин су му организатори, али и Шпанац, указали велику част.

Тагови:

Новак Ђоковић

Аустралијан опен 2026

Карлос Алкараз

