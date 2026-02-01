Сабаленка: Не желим да размишљам о тенису

01.02.2026
13:04
Коментари:0
Бјелоруска тенисерка Арина Сабаленка је изузетно разочарана новим поразом у финалу једног гренд слема овога пута од Елене Рибакине у финлу у Мелбурну.
Арина Сабаленка се поново суочава с болним разочарањем, пошто је изгубила још једно гренд слем финале у којем је ушла као фавориткиња.
Бјелорускиња по трећи пут у посљедње вријеме није успјела да потврди предност коју је имала на папиру, што све више дјелује као забрињавајући образац у мечевима на највећој позорници.
Прије годину дана је у финалу против Медисон Киз имала велику предност, али је остала без титуле.
Тенис
Надал у потпуном шоку због Ђоковића
Сличан сценарио виђен је и на Ролан Гаросу – иако је имала нешто мању, али и даље јасну предност у дуелу са Коко Гоф, епилог је био исти. Најновији ударац стигао је у финалу против Елене Рибакине, још једном у мечу у којем се од Сабаленке очекивало више.
Послије меча, Сабаленка је признала да јој је тешко да одмах пронађе прави фокус.
"У овом тренутку не желим да размишљам о тенису, али моје амбиције остају исте", истакла је Сабаленка која је на посљедњих шест гренд слемова одиграла пет финала и освојила двије титуле, само на Вимблдону никада није прошла полуфинале.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму