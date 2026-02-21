Сања Малетић проговорила о Јани Тодоровић

21.02.2026
21:11
Коментари:0
Пјевачице Сања Малетић и Јана Тодоровић својевремено су биле готово нераздвојне. Међутим, послије око осам година, ставиле су тачку на своје пријатељство
Сања је сада у разговору за Скандал отворила душу па открила како су најприје ступиле у контакт, почеле да се друже, а онда и престале.
- Годинама смо се знале са наступа, тезги, радиле смо доста ромска весеља, прије него што је она отворила продукцијску кућу. Наравно да смо се, као и са осталим колегама, познавале. Видјеле смо се прије тога милион пута. Јако сам се разбољела са оним својим коксаки вирусом и оним циркусом и није ме било четири, пет мјесеци док сам се лијечила, тамо, 'вамо. Мој албум "С времена на време" је чекао завршен. Нисам знала гдје ћу, за коју продукцијску кућу да издам, нисам имала појма, нисам имала представу. Прво што сам била мало болешљива и мало нисам размишљала о томе, али онда је дошло вријеме кад сам се излијечила и стала на ноге, да размислим гдје ћу сад тај лијепи албум који сам направила да издам - почела је своју причу Сања за "Скандал", а потом је наставила о томе како јој је тај "проблем" заправо онда Јана била ријешила.
Сцена
Сања Малетић тражи 200.000 евра за пјесму: Бијесно "зарежала" на колеге, једно им не прашта
- Срела сам Ивана и Јану у "Интерконтиненталу", тадашњем. Знам да се забезекнула када ме је видјела. Да сам била мршава као грана, нисам имала двадесет килограма, што кажу, с креветом, јер ме је болест јако исцрпила. Била сам тужњикава, тако да кажем. Болна. Кренемо у разговор тако, шта ви радите, шта ја радим. Кажу отварају продукцијску кућу и ја кажем да имам завршен албум. Тада су се плаћали албуми. Урадиш албум, па ти онда продукцијска кућа плати албум, али ти зато не даје проценат од продаје ЦД-ова, него ти то плати одмах, у кешу. Добро, каже, ми смо сад на почетку, ми немамо те финансије сада. Кажем: "Мени не треба то ништа, ја вјерујем у оно што имам, мени то ништа не треба" - објашњавала је пјевачица за "Сцандал", на скривајући затим и колико јој је само значило пријатељство са Јаном Тодоровић.
- Јако дуго смо се дружиле. Ишле смо на море заједно, долазила је пуно пута у моју кућу у Тузли, долазила сам ја у њену кућу у Београду. Пошто смо радили тада љетњу сезону по три мјесеца по Босни, Тузла је централна Босна, ја имам тамо своју кућу, домаћинство у којем имам потпуно све исто као и у Београду и, ја се стационирам код своје куће, а она је обично била у хотелу надомак Тузле, у Лукавцу, тамо на језеру и, онда мало, мало, па нешто ручамо, да ли једемо у хотелу гдје она спава или она дође са породицом - присјећала се она за "Сцандал", па је потом објаснила како је дошло "до краха пријатељства", односно зашто су тачно ставиле тачку на тако лијеп однос.
Сцена
Јана о стравичној сцени на наступу са Шабаном: Газда тражио да стоје и да пјевају док је крвнички тукао кћерку
- Издала сам два албума за "ВИП". То је осам година. Нон-стоп смо биле заједно, да ли је то био Београд, да ли смо отишле негдје на неко дружење ван Србије, ван Београда, да ли смо биле у Босни заједно... Послије тога се угасила та продукцијска кућа и ми смо морали, сви који смо били, а било нас је пуно у "ВИП-у" тада, сви смо морали да тражимо за наредни албум другу кућу. Како се угасила кућа, тако је то дружење спласло, у смислу више није она морала да буде толико често у Београду, ја нисам морала да идем тамо на емисије, па се нисмо виђали на емисијама, јер тамо се нешто нон-стоп снимало. Снимало се по мјесец дана за емисију унапријед, ти си сваки дан тамо, човјече. Кад се угасила та кућа, ми смо отишли свако на своју страну, а и она је морала да тражи наредну продукцијску кућу гдје ће да издаје, исто тако као и ја. Тако се више не виђаш тако често, као раније - објашњавала је она, додајући како се с Јаном већ 11 или 12 година не дружи.
Свакако, дан-данас је изузетно цијени и воли, према сопственом признању.