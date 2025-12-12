Сања Малетић тражи 200.000 евра за пјесму: Бијесно "зарежала" на колеге, једно им не прашта

Извор:
Мондо.рс
12.12.2025
18:36
Коментари:0
Пјевачица Сања Малетић позната је као неко ко је без длаке на језику, а недавно је изјавила да не би дала право неком извођачу да сними пјесму коју је она направила.
Наиме, Сања је открила да не би никоме дала права за свој највећи хит, јер ју је коштао 200.000 евра.
- Кад ме питају колико кошта "Ево свиће зора", па кошта 200.000 евра! Ево зашто.. зато што сам 200.000 пута морала да дођем на неку емисију да купим нове ципеле, нове панталоне, нову хаљину, нову шминку, нову фризуру, ново оно...
Сања Малетић је и аутор свог великог хита, због чега јој је посебно драго.
Сцена
Миле Китић: Кемал Маловчић је баш у лошем стању
- Знате ли ви колико је 5,6 година рекламирати пјесму, радити на њој, путовати и онда ти дођеш и тражиш ми право да ти продам, сва срећа та пјесма је моја па не може нико да је пресними, не дамо куме - рекла је она и додала:
- Онда ти послије толико уложеног новца и труда и година, аутор прода пјесму за 200 евра - истакла је бијесна Сања.
Сања је недавно у још једној емисији жестоко ударила на млађе колеге.
- Не оживљавају они ништа. На примјер моја пјесма ‘Млађи’ је жива и пјева се на свим свиркама. Шта ћеш ти да оживљаваш? Ко је теби дозволио да мене оживљаваш, можда ја хоћу да се правим мртва. Ко ти је дозволио да ме оживљаваш. Није ни проблем у њима, они се боре за своје парченце хљеба, мада не могу да схватим. Мораш да имаш свој идентитет, није све у материјалном, ако ћеш да зарадиш сто евра на тој пјесми, поштујем и драго ми је због тога – рекла је Сања.
(Гранд)
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму