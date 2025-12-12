Logo
Large banner

Сања Малетић тражи 200.000 евра за пјесму: Бијесно "зарежала" на колеге, једно им не прашта

Извор:

Мондо.рс

12.12.2025

18:36

Коментари:

0
Сања Малетић тражи 200.000 евра за пјесму: Бијесно "зарежала" на колеге, једно им не прашта

Пјевачица Сања Малетић позната је као неко ко је без длаке на језику, а недавно је изјавила да не би дала право неком извођачу да сними пјесму коју је она направила.

Наиме, Сања је открила да не би никоме дала права за свој највећи хит, јер ју је коштао 200.000 евра.

- Кад ме питају колико кошта "Ево свиће зора", па кошта 200.000 евра! Ево зашто.. зато што сам 200.000 пута морала да дођем на неку емисију да купим нове ципеле, нове панталоне, нову хаљину, нову шминку, нову фризуру, ново оно...

Сања Малетић је и аутор свог великог хита, због чега јој је посебно драго.

mile kitic screenshot youtube

Сцена

Миле Китић: Кемал Маловчић је баш у лошем стању

- Знате ли ви колико је 5,6 година рекламирати пјесму, радити на њој, путовати и онда ти дођеш и тражиш ми право да ти продам, сва срећа та пјесма је моја па не може нико да је пресними, не дамо куме - рекла је она и додала:

- Онда ти послије толико уложеног новца и труда и година, аутор прода пјесму за 200 евра - истакла је бијесна Сања.

"Не оживљавају они ништа"

Сања је недавно у још једној емисији жестоко ударила на млађе колеге.

- Не оживљавају они ништа. На примјер моја пјесма ‘Млађи’ је жива и пјева се на свим свиркама. Шта ћеш ти да оживљаваш? Ко је теби дозволио да мене оживљаваш, можда ја хоћу да се правим мртва. Ко ти је дозволио да ме оживљаваш. Није ни проблем у њима, они се боре за своје парченце хљеба, мада не могу да схватим. Мораш да имаш свој идентитет, није све у материјалном, ако ћеш да зарадиш сто евра на тој пјесми, поштујем и драго ми је због тога – рекла је Сања.

(Гранд)

Подијели:

Тагови:

Сања Малетић

scena

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пјевач продао кућу због Драгане Мирковић?

Сцена

Пјевач продао кућу због Драгане Мирковић?

5 ч

0
Удаје ли се Шер за 40 година млађег дечка?

Сцена

Удаје ли се Шер за 40 година млађег дечка?

8 ч

0
Проговориле комшије Весне Змијанац: ''Сама себе ће да уништи''

Сцена

Проговориле комшије Весне Змијанац: ''Сама себе ће да уништи''

9 ч

0
Популарни пјевач отказао наступ за Нову годину: "Нисам успио"

Сцена

Популарни пјевач отказао наступ за Нову годину: "Нисам успио"

11 ч

0

Више из рубрике

Здравко Чолић због овога одбио да пјева за невјероватну суму

Сцена

Здравко Чолић због овога одбио да пјева за невјероватну суму

3 ч

0
Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

Сцена

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

4 ч

0
Секс-бомба на полиграфу: Коначно открила праву истину о својим грудима

Сцена

Секс-бомба на полиграфу: Коначно открила праву истину о својим грудима

4 ч

0
Предраг Поповић Поп у емисији Супериндиректно код Попа и Милана

Сцена

Болна исповијест Попа након што му је преминула супруга: Најтеже је рећи дјететау да му је мајка умрла

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

15

Гробари у трансу због Лесорове жене кад се окренула и показала шта има на леђима капута

21

09

УЖИВО: Битно, 12.12.2025.

21

05

Слуцки: Крађа руске имовине покреће самоуништење ЕУ

21

04

Нека друга жена: Мозаик истина и лажи

21

01

Француска блокира пут Црне Горе у Европску унију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner