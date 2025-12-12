Logo
Здравко Чолић због овога одбио да пјева за невјероватну суму

Извор:

Информер

12.12.2025

18:00

Коментари:

0
Здравко Чолић због овога одбио да пјева за невјероватну суму
Здравко Чолић одбио је цифру од 50.000 евра да запјева у једном црногорском клубу, јер наступ почиње сат и по послије поноћи што је музичкој легенди касно.

Здравко Чолић има толико завидну и успјешну каријеру да може да бира да ли ће, гдје ће и за колико новца ће да пјева. Свој мир и свој сан не жели да ремети, па оне наступе који почињу касно у ноћ, не прихвата.

Иако је у своју касу могао да инкасира 50.000 евра, то не би много промијенило стање на његовом банковном рачуну.

Чолу су звали недавно да пјева у Црној Гори, али он је одбио. Нудили су му 50.000 евра, колико и кошта његов наступ, али он није прихватио. Њему не одговара да започне наступ у 1:30х. Њему тих 50.000 евра неће много пореметити стање на банковном рачуну чим је могао да не прихвати ову понуду. Што би се реко, има се, може се.

Иначе, овде се прича да газде клуба не одустају и да се надају да ће ипак успјети да нађу неки компромис са Чолом, да би он до краја сезоне наступао код њих. Ранијих година је прихватао понуде, али ове године је то промјенио - рекао је раније извор за "Курир".

Чола свој минут "дебело" наплаћује, али за разлику од колега нема специјалне услове, већ само пар захтјева. Када су приватне прославе у питању Здравко тражи да да бина буде уздигнута од пода како му гости не би прилазили превише близу док пјева, да нема наручивања пјесама и фотографисања са гостима.

Здравко Чолић

koncert

Црна Гора

Коментари (0)
