Секс-бомба на полиграфу: Коначно открила праву истину о својим грудима

Глумица Сидни Свини прославила се улогом у серији "Еуфорија", а онда су услиједили дани њене највеће славе. Људи су били очарани изгледом плавокосе љепотице, а понајвише њеним раскошним облинама.
Управо то је био прави повод за питање да ли је Сидни у потпуности природна? Појавила су се различита нагађања, а ни сама глумица не зна колико пута је демантовала све наводе о пластичним операцијама.
Сада је отишла корак даље и одговарала на шкакљива питања и то на детектору лажи. Питања јој је постављала колегиница Аманда Сајфред, а једно до њих се наравно тицало Сидниних груди.
"Морам да те питам, да ли су твоје груди праве", рекла је Аманда.
"Да", одговорила је Сидни, а полиграф је потврдио да је то истина.
Аманда је додала и питање да ли је Сидни икада нешто додатно радила на грудима, међутим, она је и на то одговорила одрично и испоставило се да ипак не лаже.
"Никада нисам имала никакве захвате нигдје", рекла је Сидни.
На овај начин, једна од најпопуларнијих младих глумица је још једном доказала да је у потпуности природна, а видјећемо да ли ће то бити довољно за њене највеће критичаре.
