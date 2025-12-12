Logo
Large banner

Секс-бомба на полиграфу: Коначно открила праву истину о својим грудима

Извор:

Б92

12.12.2025

16:36

Коментари:

0
Секс-бомба на полиграфу: Коначно открила праву истину о својим грудима

Глумица Сидни Свини прославила се улогом у серији "Еуфорија", а онда су услиједили дани њене највеће славе. Људи су били очарани изгледом плавокосе љепотице, а понајвише њеним раскошним облинама.

Управо то је био прави повод за питање да ли је Сидни у потпуности природна? Појавила су се различита нагађања, а ни сама глумица не зна колико пута је демантовала све наводе о пластичним операцијама.

Сидни Свини

Сцена

Нови имиџ и нова љубав Синди Свини привукли пажњу

Сада је отишла корак даље и одговарала на шкакљива питања и то на детектору лажи. Питања јој је постављала колегиница Аманда Сајфред, а једно до њих се наравно тицало Сидниних груди.

"Морам да те питам, да ли су твоје груди праве", рекла је Аманда.

"Да", одговорила је Сидни, а полиграф је потврдио да је то истина.

Аманда је додала и питање да ли је Сидни икада нешто додатно радила на грудима, међутим, она је и на то одговорила одрично и испоставило се да ипак не лаже.

"Никада нисам имала никакве захвате нигдје", рекла је Сидни.

На овај начин, једна од најпопуларнијих младих глумица је још једном доказала да је у потпуности природна, а видјећемо да ли ће то бити довољно за њене највеће критичаре.

Подијели:

Тагови:

Сидни Свини

Poligraf

глумица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сидни Свини ухваћена у загрљају контроверзног менаџера

Сцена

Сидни Свини ухваћена у загрљају контроверзног менаџера

1 мј

0
Сидни Свини опет "запалила" мреже: Позирала у провидној хаљини

Сцена

Сидни Свини опет "запалила" мреже: Позирала у провидној хаљини

1 мј

0
Једна од најпожељнијих глумица има момка?

Сцена

Једна од најпожељнијих глумица има момка?

2 мј

0
Сидни Свини поново доминира црвеним тепихом

Сцена

Сидни Свини поново доминира црвеним тепихом

3 мј

0

Више из рубрике

Предраг Поповић Поп у емисији Супериндиректно код Попа и Милана

Сцена

Болна исповијест Попа након што му је преминула супруга: Најтеже је рећи дјететау да му је мајка умрла

1 ч

0
Пјевач продао кућу због Драгане Мирковић?

Сцена

Пјевач продао кућу због Драгане Мирковић?

1 ч

0
Удаје ли се Шер за 40 година млађег дечка?

Сцена

Удаје ли се Шер за 40 година млађег дечка?

4 ч

0
Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

Сцена

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

5 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

17

12

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

17

06

Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

16

58

Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи

16

50

Којић: О приједлогу закона о ВСТС без анализе и мишљења стручне јавности

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner