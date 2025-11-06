Logo

Сидни Свини ухваћена у загрљају контроверзног менаџера

06.11.2025

18:04

Коментари:

0
Сидни Свини ухваћена у загрљају контроверзног менаџера
Фото: Tanjug / AP

Популарна глумица Сидни Свини изгледа ипак има нову љубав, без обзира на све њене претходне изјаве како је слободна, пошто посљедње фотографије говоре супротно.

Свинијева ипак ужива у љубави са озлоглашеним Скутером Брауном, а посљедње фотографије на којима се љуби пред свима са њим, демантовале су све што је причала претходних дана.

Лијепа плавуша је, свјесно или несвјесно, доспјела у центар пажње због свог бурног љубавног живота.

Након раскида вјеридбе са Џонатаном Давином, Сидни је виђена у друштву Скутера Брауна и гласине су кренуле.

Ипак, у посљедњој изјави, глумица је истакла како је сама и тренутно незаинтересована за нове везе, али онда су се појавиле најновије папарацо фотографије.

Сидни и музички менаџер ког мрзи пола Холивуда, виђени су у Њујорку. Најприје су уживали са пријатељима, а онда су снимљени у романтичној шетњи и то у Централ парку. Папараци су ухватили моменат баш док се љубе на једној стијени, па је сада све јасно.

"Изгледало је као да се јако забављају, иако су се трудили да буду анонимни", рекао је извор за Page Six, преноси Супержена.

Ово долази и неколико дана након што је снимљена у аутомобилу са бившим Џонатаном Давином, па некима више ништа није јасно.

Да ли је Сидни заузета, слободна или жели да се врати бившем?

Подијели:

Таг:

глумица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Разотркрила љубавну тајну: Атина ферари открива све о афери са Дарком Лазићем

Сцена

Разотркрила љубавну тајну: Атина ферари открива све о афери са Дарком Лазићем

6 ч

0
Никола Роквић објавио емотивне стихове на 4. годишњицу од смрти оца Маринка

Сцена

Никола Роквић објавио емотивне стихове на 4. годишњицу од смрти оца Маринка

8 ч

0
Њој је Тома Здравковић посветио "За Љиљану": Науку и бијели мантил замијенила глумом

Сцена

Њој је Тома Здравковић посветио "За Љиљану": Науку и бијели мантил замијенила глумом

9 ч

0
Меган Маркл се враћа глуми након осам година паузе

Сцена

Меган Маркл се враћа глуми након осам година паузе

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

04

Холандска полиција заплијенила више од три тоне кокаина

18

04

Сидни Свини ухваћена у загрљају контроверзног менаџера

17

58

Директан судар два аутомобила, отежан саобраћај

17

54

Хрват мамио дјецу преко лажних профила

17

47

Стевановић: Мост у Чесми готово завршен, потребан договор о завршетку пројекта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner