Сидни Свини ухваћена у загрљају контроверзног менаџера

Популарна глумица Сидни Свини изгледа ипак има нову љубав, без обзира на све њене претходне изјаве како је слободна, пошто посљедње фотографије говоре супротно.
Свинијева ипак ужива у љубави са озлоглашеним Скутером Брауном, а посљедње фотографије на којима се љуби пред свима са њим, демантовале су све што је причала претходних дана.
Лијепа плавуша је, свјесно или несвјесно, доспјела у центар пажње због свог бурног љубавног живота.
Након раскида вјеридбе са Џонатаном Давином, Сидни је виђена у друштву Скутера Брауна и гласине су кренуле.
Ипак, у посљедњој изјави, глумица је истакла како је сама и тренутно незаинтересована за нове везе, али онда су се појавиле најновије папарацо фотографије.
Сидни и музички менаџер ког мрзи пола Холивуда, виђени су у Њујорку. Најприје су уживали са пријатељима, а онда су снимљени у романтичној шетњи и то у Централ парку. Папараци су ухватили моменат баш док се љубе на једној стијени, па је сада све јасно.
"Изгледало је као да се јако забављају, иако су се трудили да буду анонимни", рекао је извор за Page Six, преноси Супержена.
Ово долази и неколико дана након што је снимљена у аутомобилу са бившим Џонатаном Давином, па некима више ништа није јасно.
Да ли је Сидни заузета, слободна или жели да се врати бившем?
