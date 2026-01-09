Logo
Срећан Дан Републике Српске!

Извор:

АТВ

09.01.2026

06:47

Коментари:

2
Срећан Дан Републике Српске!
Фото: Ustupljena fotografija

Република Српска обиљежава Дан Републике - 9. јануар.

Поводом Дана Републике и трећег дана Божића посвећеног Светом првомученику и архиђакону Стефану, Света архијерејска литургија биће служена у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци. Литургију ће служити патријарх српски Порфирије од 9 часова.

За 12 часова уприличен ће бити свечани дефиле на Тргу Крајине у Бањалуци.

Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.

Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив септембра 1992. године замијењен је садашњим - Република Српска.

9. јануар - Дан Републике Српске

defile

Бањалука

Коментари (2)
