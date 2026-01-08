Све спремно за свечани дефиле у Бањалуци

08.01.2026
22:14
Коментари:0
Обиљежавање Дана Републике Српске, 9. јануара, сутра ће бити настављено свечаним дефилеом у Бањалуци којем ће присуствовати званичници Српске.
Дефиле је заказан у 12.00 часова на Тргу Крајине, којем ће присуствовати бројне званице из политичког и друштвеног живота.
У традиционалном дефилеу поводом Дана Републике учествоваће 14 ешалона МУП-а Српске и 11 моторизованих.
Обављена је и генерална проба дефилеа.
"Живјеће огњиште" слоган је под којим се ове године обиљежава Дан Републике, 9. јануар.
Претходно ће у 9.00 часова Његова светост патријарх српски Порфирије служити Свету архијерејску литургију у Храму Христа Спаситеља, уз саслужење свештеника Епархије бањалучке.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.
