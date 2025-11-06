Logo

Разотркрила љубавну тајну: Атина ферари открива све о афери са Дарком Лазићем

Извор:

Ало

06.11.2025

11:22

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube/Hype

Пјевачица отворено говори о својој вези са популарним пјевачем и открива детаље које до сада нико није знао. Страст, скандали и искрена признања у ексклузивном интервјуу.

Пјевачица Атина Ферари отворено тврди да је била у вези са Дарком Лазићем, а сада је коначно одлучила да изнесе цијелу истину.

- Ми смо се виђали овако, оно, код њега у Брестовику или код мене кући, или по снимањима, одемо на неко заједничко снимање, па се враћамо заједно кући. Свратимо успут негдје нешто да клопамо, врати ме кући и то је то. С њим сам била једно четири, пет мјесеци - рекла је Атина, па наставила:

Default Image

Сцена

Ана Севић варала Дарка Лазића са Ацом Лукасом: Шок тврдње

- Док је био са мном, био је океј. Мада мени се никад није свиђао тај начин његовог живота, та брза вожња, мотори. Никад у животу нисам хтјела да сједнем са њим на мотор, увијек сам се плашила да сачувам свој живот, а искрено, у овој памети с њим никад не бих сјела ни у кола. Сами ме Бог сачувао оне године што нисам се возила са њим у колима, оно је страшно, мислим... Дечку одузети возачку дозволу за цеп живот и дати му тротинет да вози - рекла је Ферари у интервјуу за "Ало".

Била са Лукасом

Подсјетимо, Атина Ферари поново је изазвала праву буру након што је изнела тврдње да је била у вези с Ацом Лукасом, што познати пјевач оштро демантује.

Сада је Атина поново испричала њихове наводне афере, додатно распирујући јавну расправу.

Дарко Лазић

Сцена

Дарко Лазић чека превоз: '' Прешао сам на аутобусе''

- Он код куће лежи, спава, мрзи га да устане. Зове ме и каже: "Љубави, нема тоалет папира, нема прашка, нема поморанџи, кафе за еспресо, бијелог, хљеба, тоста. Ајде сврати, ти то све доле купи и дођи. Чекам те, љубим те.

- Ја сам на крају послије свих ових година, кад све ставим на папир била раме за плакање и спремачица и домаћица и дјевојка и жена и све. Ја била све и на крају да овако добијем коментар - рекла је Атина Ферари у интревјуу за "Ало".

