Разотркрила љубавну тајну: Атина ферари открива све о афери са Дарком Лазићем

Пјевачица отворено говори о својој вези са популарним пјевачем и открива детаље које до сада нико није знао. Страст, скандали и искрена признања у ексклузивном интервјуу.
Пјевачица Атина Ферари отворено тврди да је била у вези са Дарком Лазићем, а сада је коначно одлучила да изнесе цијелу истину.
- Ми смо се виђали овако, оно, код њега у Брестовику или код мене кући, или по снимањима, одемо на неко заједничко снимање, па се враћамо заједно кући. Свратимо успут негдје нешто да клопамо, врати ме кући и то је то. С њим сам била једно четири, пет мјесеци - рекла је Атина, па наставила:
- Док је био са мном, био је океј. Мада мени се никад није свиђао тај начин његовог живота, та брза вожња, мотори. Никад у животу нисам хтјела да сједнем са њим на мотор, увијек сам се плашила да сачувам свој живот, а искрено, у овој памети с њим никад не бих сјела ни у кола. Сами ме Бог сачувао оне године што нисам се возила са њим у колима, оно је страшно, мислим... Дечку одузети возачку дозволу за цеп живот и дати му тротинет да вози - рекла је Ферари у интервјуу за "Ало".
Подсјетимо, Атина Ферари поново је изазвала праву буру након што је изнела тврдње да је била у вези с Ацом Лукасом, што познати пјевач оштро демантује.
Сада је Атина поново испричала њихове наводне афере, додатно распирујући јавну расправу.
- Он код куће лежи, спава, мрзи га да устане. Зове ме и каже: "Љубави, нема тоалет папира, нема прашка, нема поморанџи, кафе за еспресо, бијелог, хљеба, тоста. Ајде сврати, ти то све доле купи и дођи. Чекам те, љубим те.
- Ја сам на крају послије свих ових година, кад све ставим на папир била раме за плакање и спремачица и домаћица и дјевојка и жена и све. Ја била све и на крају да овако добијем коментар - рекла је Атина Ферари у интревјуу за "Ало".
