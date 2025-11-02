Дарко Лазић чека превоз: '' Прешао сам на аутобусе''

02.11.2025
Пјевач Дарко Лазић често је на мети шала због његовог бурног живота, а недавно се нашао поново у жижи интересовања када је имао још један удес.
Мрежама су кружиле бројне фотографије и мимови, а и сам Дарко више пута шалио се на свој рачун због саобраћајки.
Подсетимо, Дарко је недавно говорио о детаљима несреће која се догодила када су се он и Катарина враћали са прославе, а пјевач је том приликом био под дејством алкохола, преноси Блиц.
''Нећу да кажем да нисам пио, попио сам, али на снимку сам сипао енергетско пиће да видим Каћину реакцију, да се нашалим са њом. Касније сам попио пар пића, не могу да кажем да нисам. Чекам да видим љекарски налаз, мислим и стојим иза тога да је 1.90 и нешто, то је двије флаше, то је немогуће. Нисам толико попио, попио сам пар пића'', рекао је Дарко.
