Процурила прва фотографија Пи Дидија из затвора: Потпуно је непрепознатљив

01.11.2025
15:51
Коментари:0
Репер, Шон Комбс, познат широм свијета као Пи Диди, виђен је први пут откако је завршио у затвору – и то у ФЦИ Форт Диксу у америчкој савезној држави Њу Џерси.
На фотографији коју је објавио ТМЗ, реп могул шета затворским двориштем, обучен у тамноплаву јакну са наранџастом капом на глави.
Слику погледајте ОВДЈЕ!
Највише пажње привукла је његова сиједа брада, коју јавност није имала прилику да види још од његовог хапшења у септембру 2024. године.
Тада је био задржан без могућности кауције у затвору у Бруклину, док је чекао суђење по тешким федералним оптужбама.
Сцена
Ево када Диди излази на слободу
Подсјетимо, кроз љето није било камера у судници, па су јавност и фанови могли да виде Дидија само преко судских скица. На крају је ослобођен најтежих оптужби за рекетирање и трговину људима ради с*ксуалне експлоатације, али је осуђен по неколико мањих тачака које се односе на проституцију.
Сцена
Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''
Пи Диди служи казну од 50 мјесеци, а већ је добио и посао у затворској перионици.
Према ријечима бившег затвореника и ТВ звијезде Џоа Ђудичеа, који је прије неколико година боравио у истом затвору, Пи Диди ће због својих финансијских могућности имати "лаганији живот" иза решетака од већине других затвореника.
Свијет
42 мин0
Свијет
48 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
16
02
15
55
15
54
15
51
15
45
Тренутно на програму