01.11.2025

15:51

Процурила прва фотографија Пи Дидија из затвора: Потпуно је непрепознатљив

Репер, Шон Комбс, познат широм свијета као Пи Диди, виђен је први пут откако је завршио у затвору – и то у ФЦИ Форт Диксу у америчкој савезној држави Њу Џерси.

На фотографији коју је објавио ТМЗ, реп могул шета затворским двориштем, обучен у тамноплаву јакну са наранџастом капом на глави.

Слику погледајте ОВДЈЕ!

Највише пажње привукла је његова сиједа брада, коју јавност није имала прилику да види још од његовог хапшења у септембру 2024. године.

Тада је био задржан без могућности кауције у затвору у Бруклину, док је чекао суђење по тешким федералним оптужбама.

Шон Диди Комбс

Сцена

Ево када Диди излази на слободу

Подсјетимо, кроз љето није било камера у судници, па су јавност и фанови могли да виде Диди­ја само преко судских скица. На крају је ослобођен најтежих оптужби за рекетирање и трговину људима ради с*ксуалне експлоатације, али је осуђен по неколико мањих тачака које се односе на проституцију.

Шон Диди Комбс

Сцена

Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''

Пи Диди служи казну од 50 мјесеци, а већ је добио и посао у затворској перионици.

Према ријечима бившег затвореника и ТВ звијезде Џоа Ђудичеа, који је прије неколико година боравио у истом затвору, Пи Диди ће због својих финансијских могућности имати "лаганији живот" иза решетака од већине других затвореника.

(Телеграф.рс)

