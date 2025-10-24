Logo

Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''

24.10.2025

14:06

Коментари:

0
Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''
Фото: Танјуг/АП

Репер Шон Диди Комбс познатији као Паф Диди наводно је нападнут у затвору у Бруклину.

Његов пријатељ тврди да се пробудио с ножем на грлу. Комбс покушава да буде премjештен у блажи затвор у Њу Џерсију.

Финиј је за Дејли мејл открио да се Диди ''пробудио с ножем на грлу“ у својој ћелији у Метрополитен затвору у Бруклину.

''Не знам да ли се борио с нападачем или су стражари реаговали, али знам да се то догодило'', изјавио је Финиј, који репера познаје више од три деценије.

Шон Диди Комбс

Сцена

Диди тражи да пређе у други затвор

Напад је упозорење?

Према његовим ријечима, напад није био покушај убиства, већ порука застрашивања.

''Да је нападач заиста хтио да га повриједи, Шон би већ био рањен. Требала му је само секунда да му пререже грло. То је вјероватно био начин да му поручи: 'Сљедећи пут нећеш имати среће.' Све је то застрашивање. Али то неће уплашити Шона - он је дијете Харлема'', рекао је Финиј.

Додао је да свог пријатеља сматра ''неуништивим човјеком“, као и посвећеним оцем, братом и пријатељем.

''Увјерен сам да ће Шон остати свој и изаћи из свега овога јачи'', додао је он.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Паф Диди

Затвор

SAD

napad nožem

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Диди моли за премјештај из пакла њујоршког затвора

Сцена

Диди моли за премјештај из пакла њујоршког затвора

2 седм

0
Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Свијет

Трамп потврдио: Тражили су да га помилујем

2 седм

0
Огласили се адвокати Каси Вентуре након Дидијеве пресуде: ''Ништа не може поништити трауму“

Свијет

Огласили се адвокати Каси Вентуре након Дидијеве пресуде: ''Ништа не може поништити трауму“

2 седм

0
Шта чека Дидија након пресуде: Затвор, апелација и неизвјесна будућност

Сцена

Шта чека Дидија након пресуде: Затвор, апелација и неизвјесна будућност

2 седм

0

Више из рубрике

Отказани сви наступи Амадеус бенда: Пјевач након несреће има здравствене проблеме

Сцена

Отказани сви наступи Амадеус бенда: Пјевач након несреће има здравствене проблеме

1 ч

0
Емина Јаховић о Мустафи Сандалу: Развели смо се на тако чудан начин

Сцена

Емина Јаховић о Мустафи Сандалу: Развели смо се на тако чудан начин

1 ч

0
Трудна Милица Тодоровић у народној ношњи запjевала испод шатора

Сцена

Трудна Милица Тодоровић у народној ношњи запjевала испод шатора

6 ч

0
Зорица Брунцлик у сузама напустила снимање емисије због Драгомира Деспића

Сцена

Зорица Брунцлик у сузама напустила снимање емисије због Драгомира Деспића

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Обавезна зимска опрема у БиХ од 1. новембра: Правила, казне и савјети за возаче

14

10

Током викенда више дијелова града без струје

14

08

Весли Клар свједок одбране на суђењу Тачију, Весељију, Сељимију, Краснићију

14

06

Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''

14

00

Грађанима на првом мјесту цијена, па тек онда безбједност хране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner