Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''

24.10.2025
14:06
Коментари:0
Репер Шон Диди Комбс познатији као Паф Диди наводно је нападнут у затвору у Бруклину.
Његов пријатељ тврди да се пробудио с ножем на грлу. Комбс покушава да буде премjештен у блажи затвор у Њу Џерсију.
Финиј је за Дејли мејл открио да се Диди ''пробудио с ножем на грлу“ у својој ћелији у Метрополитен затвору у Бруклину.
''Не знам да ли се борио с нападачем или су стражари реаговали, али знам да се то догодило'', изјавио је Финиј, који репера познаје више од три деценије.
Сцена
Диди тражи да пређе у други затвор
Према његовим ријечима, напад није био покушај убиства, већ порука застрашивања.
''Да је нападач заиста хтио да га повриједи, Шон би већ био рањен. Требала му је само секунда да му пререже грло. То је вјероватно био начин да му поручи: 'Сљедећи пут нећеш имати среће.' Све је то застрашивање. Али то неће уплашити Шона - он је дијете Харлема'', рекао је Финиј.
Додао је да свог пријатеља сматра ''неуништивим човјеком“, као и посвећеним оцем, братом и пријатељем.
''Увјерен сам да ће Шон остати свој и изаћи из свега овога јачи'', додао је он.
Сцена
2 седм0
Свијет
2 седм0
Свијет
2 седм0
Сцена
2 седм0
Сцена
1 ч0
Сцена
1 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
Најчитаније
14
20
14
10
14
08
14
06
14
00
Тренутно на програму