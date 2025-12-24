Кошарац: Одлука о поништењу избора - наставак борбе против Српске

Извор:
СРНА
24.12.2025
15:27
Замјеник предсједавајуће Савјета министар Сташа Кошарац рекао је Срни да скандалозна и неутемељена одлука Централне изборне комисије БиХ о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на више бирачких мјеста представља наставак борбе против Српске и покушаја делегитимисања српског народа у БиХ.
Кошарац је рекао да под патронатом Кристијана Шмита, актуелни сазив ЦИК-а, изабран по партијској линији и супротно закону, наставља са покушајима поништавања изборне воље српског народа.
- Циљ им је да на позицију предсједника Републике Српске инсталирају анационалног кандидата, који ће бити у функцији реализације њихових потреба, а на штету Српске и српског народа. Сарајево би да бира предсједника Српске и да контролише вољу српског народа! - рекао је Кошарац.
Нажалост, како је навео, у том антисрпском подухвату учествује "жалосна и очајна опозиција /у/ Српској", надајући се да ће доћи до побједе на крилима подршке ЦИК-а и Шмита, а не демократском вољом грађана Српске.
Кошарац је рекао да је српски народ јасно подржао Синишу Карана и политике предсједника СНСД-а Милорада Додика и да се исказана, демократска воља мора поштовати.
- Спрега ЦИК-а, Шмита и опозиције покушава да то поништи. Таква БиХ нема никакву шансу - рекао је Кошарац.
ЦИК БиХ донијела је данас одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.
Ова одлука није правоснажна и на њу је могуће поднијети жалбу.
