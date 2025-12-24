Logo
Кошарац: Одлука о поништењу избора - наставак борбе против Српске

СРНА

24.12.2025

15:27

Замјеник предсједавајуће Савјета министар Сташа Кошарац рекао је Срни да скандалозна и неутемељена одлука Централне изборне комисије БиХ о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на више бирачких мјеста представља наставак борбе против Српске и покушаја делегитимисања српског народа у БиХ.

Кошарац је рекао да под патронатом Кристијана Шмита, актуелни сазив ЦИК-а, изабран по партијској линији и супротно закону, наставља са покушајима поништавања изборне воље српског народа.

- Циљ им је да на позицију предсједника Републике Српске инсталирају анационалног кандидата, који ће бити у функцији реализације њихових потреба, а на штету Српске и српског народа. Сарајево би да бира предсједника Српске и да контролише вољу српског народа! - рекао је Кошарац.

Нажалост, како је навео, у том антисрпском подухвату учествује "жалосна и очајна опозиција /у/ Српској", надајући се да ће доћи до побједе на крилима подршке ЦИК-а и Шмита, а не демократском вољом грађана Српске.

Кошарац је рекао да је српски народ јасно подржао Синишу Карана и политике предсједника СНСД-а Милорада Додика и да се исказана, демократска воља мора поштовати.

- Спрега ЦИК-а, Шмита и опозиције покушава да то поништи. Таква БиХ нема никакву шансу - рекао је Кошарац.

ЦИК БиХ донијела је данас одлуку о поништавању пријевремених избора за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.

Ова одлука није правоснажна и на њу је могуће поднијети жалбу.

Сташа Кошарац

ЦИК БиХ

