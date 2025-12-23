Додик о пријевременим изборима: Ангажовали смо се колико је требало

Извор:
АТВ
23.12.2025
22:18
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик каже за АТВ да се након пријевремених избора у Републици Српској ствара пропагандни трик и прави се сцена у мјестима гдје побјеђује СНСД.
"Тамо гдје побјеђује опозиција ништа није спорно. Ми се руководимо принципом дигнитета. Ангажовали смо се колико је било довољно. Процјењивали смо да ко год да буде кандидат опозиције, да ће довући до 200.000 гласова. Било је дефинитивно да ми треба да имамо 205.000 гласова и то је било довољно. Водили смо изразиту кампању, нисмо замарали људе. Да је било 250.000, ми обезбиједили 10.000 више. Ми имамо 190-200.000 чланова, плус наша коалиција. То су избори које нико није хтио", каже Додик и поручује:
"То су избори који су дошли након неправде која је дошла. Неправда није начињена мени. Доживљавам то као славодобитну ситуацију јер сам се опрао од свих њихових напада. Сада нешто друго нападају када узмете њихове плаћене портале. Они су плаћени да оперу Шмита. У сваком тексту пишу: одлуком суда Додик је проглашен кривим. Неће да кажу, ако је неко осуђен за убиство, барем знате да је убио. Код мене се не зна ништа, знате само да је суд урадио. Који суд? Нелегалан. Који процес? Нелегалан. Они примају новац за своје постојање и дјеловање у Републици Српској, још узму национално обиљежје да би то изгледало озбиљније, а у суштини раде за интересе БиХ и својих њемачких плаћеника".
