Додик: Тужилаштва и судови у Српској раде против Републике, недјеловањем јачају Суд БиХ

АТВ

23.12.2025

21:02

Додик: Тужилаштва и судови у Српској раде против Републике, недјеловањем јачају Суд БиХ
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик каже да недјеловање судова и тужилаштва у Републици Српској руше Републику која их плаћа и да се својим недјеловањем уклапају у причу која за циљ има јачање Суда БиХ.

"Шта ми имамо од тужилаштава, ван су система, под утицајем су странаца. Шта раде везано за борбу против наркотика? Како свако у овом граду зна шта се дешава, а само ви не знате. Јесте ли чули да постоји дјеловање у складу са службеном дужношћу?", каже Додик за АТВ.

"То је глобалан проблем, једна Америка се бори против тога и не успијева да се одбрани. Што се мене тиче, нулта толеранција. Најогавнији су ми они у оквиру полиције који раде то. Можда градоначелник (прим. аут. Драшко Станивуковић) зна да је из његове опозиционе структуре био министар безбједности на нивоу БиХ који се поносио борбом против криминала и корупције у Републици Српској. А онда смо могли видјети да је његов шеф кабинета био човјек који је координирао трасе и проласке превоза наркотика. Који данас у граду слови као један од најбогатијих и части вјероватно неке из тужилаштава који то не проводе. Он се спрда и смије свима нама", рекао је Додик за АТВ и поручио:

"Тражићу да се поведе широка акција у оквиру полиције. Имали смо огроман проблем у полицији. Нама су полицију држали на начин да је обезвриједе као што су сада обезвриједили тужилаштво и суд. Тужилаштво и суд Републике Српске су антинародне институције. Знам шта говорим, покушаће сад да иду према мени. Имају већа овлаштења него Суд БиХ и ништа од тога не раде. Тим недјеловањем они се уклапају у причу да се ојача Суд БиХ што је намјера ових њихових закона. Недјеловање Тужилаштва Српске по било којем питању пружа шансу да дјелује Тужилаштво БиХ. Све међународне институције чине то да организационо и логистички ојачају снагу Тужилаштва и Суда БиХ, а ослабе Републике Српске. Кад не дјелујете као судија и тужилац у складу са законом, ви дјелујете против Републике Српске", каже Додик.

Он поручује да су добили закон који је наметнут или под притиском донесен којим се судије издвајају и не дијеле судбину радника у јавној управи.

"И тамо се каже да им треба да се повећа плата која је иначе висока, а службеници имају ниске плате. Уз то се ниво корупције у судовима и тужилаштвима подигао до неслућених размјера. И ви не радите ништа? Ви тиме рушите Републику која вас плаћа. Они на нивоу БиХ одређују плате, прописују како се повећавају плате, а онда одреде буџету Републике Српске да плати", каже Додик.

Он поручује да они имају одговорност само према међународној заједници и ВСТС-у.

"ВСТС чине судије, тужиоци и адвокати. Сами себе бирају. У многим земљама ЕУ судије и тужиоце бирају или влада, или краљ, или предсједник или парламент. У реду је да постоји независна комисија која ће направити тријажу и рећи ових пет је најбољих, нека изабере парламент. Има ли боље друштвене контроле? Не, нама то не дозвољавају. То ВСТС бира, разрјешава, кад се неко дочепа тог ВСТС као да се попео на мјесец. Он је сам са својим колегама и ту је спрега корупције", каже Додик.

