Стевандић: Вукановић брани пријатеља осуђеног за задовољавање похоте пред дјететом

23.12.2025
17:07
Предсједник Народне скупштине Републике Српске, Ненад Стевандић, поручио је Небојши Вукановићу, шефу Клуба посланика За правду и ред, да брани пријатеља Жељка Аџовића, осуђеног за задовољавање похоте пред дјететом.
"Вишеструко пресуђиван за изношење неистина, који стално пљује туђе породице, неостварени министар, у ствари је по властитом признању пријатељ Жељка Аџовића, осуђеног за задовољавање похоте пред дјететом", навео је Стевандић на друштвебној мрежи Икс и додао:
"Заједничке слике са њим је уклонио, али га и данас брани".
