Стевандић: Вукановић брани пријатеља осуђеног за задовољавање похоте пред дјететом

Извор:

АТВ

23.12.2025

17:07

Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске, Ненад Стевандић, поручио је Небојши Вукановићу, шефу Клуба посланика За правду и ред, да брани пријатеља Жељка Аџовића, осуђеног за задовољавање похоте пред дјететом.

"Вишеструко пресуђиван за изношење неистина, који стално пљује туђе породице, неостварени министар, у ствари је по властитом признању пријатељ Жељка Аџовића, осуђеног за задовољавање похоте пред дјететом", навео је Стевандић на друштвебној мрежи Икс и додао:

"Заједничке слике са њим је уклонио, али га и данас брани".

