Ђокић: ЦИК настоји да девалвира функцију предсједника Српске

23.12.2025
Предсједник Социјалистичке партије Петар Ђокић изјавио је да Централна изборна комисија БиХ и даље настоји да девалвира и оскрнави функцију предсједника Републике Српске - најважнију коју Српска има.
Ђокић сматра да је неприхватљиво то што ЦИК још манипулише изборним процесом и што званично нису проглашени резултати, него се омогућава да трају одређени процеси на бази непотврђених навода да је било неких злоупотреба.
- За сваку осуду је понашање ЦИК-а и оних који му помажу у томе да девалвирају функцију предсједника на начин да мјесец дана након избора предсједник Српске званично још није проглашен и очито је да се тиме жели успорити или спријечити извршавање улоге коју предсједник има у уставноправном систему Српске - рекао је Ђокић.
Он је оцијенио да је ЦИК инструментализовано тијело у БиХ које "остварује политичке циљеве одређених политичких центара у Сарајеву, али и ван БиХ".
Ђокић је напоменуо да је Социјалистичка партија снажан коалициони партнер, свјесна одговорности коју има у оквиру коалиције.
- То смо показали и на овим наметнутим ванредним изборима за предсједника Републике јер смо дали пуни допринос кроз активност наших општинских и градских организација на једнак начин. У 90 одсто наших организационих дијелова била је видљива снажна подршка Синиши Карану да буде изабран за предсједника Републике - рекао је Ђокић.
Иако је прошло мјесец дана од пријевремених избора за предсједника Републике Српске, ЦИК још није саопштио коначне резултате.
ЦИК је 15. децембра, на основу обрађених свих бирачких мјеста, саопштио да је кандидат СНСД-а на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске Синиша Каран побиједио освојивши 222.182 гласа, односно 50,39 одсто.
Другопласирани је кандидат СДС-а Бранко Блануша са освојених 212.605 гласова или 48,22 одсто.
