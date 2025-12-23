Logo
Појавио се снимак наводног самоубиства Џефрија Епстина: Тврде да је лажан

23.12.2025

16:30

Џефри Епстајн
Фото: Министарство правде САД

На званичној страници Министарства правде Сједињених Америчких Држава накратко се појавио видео-снимак за који се тврдило да приказује посљедње сате Џефрија Епстина у затворској ћелији, али је убрзо уклоњен уз тврдње да је ријеч о фалсификату.

Снимак, у трајању од 12 секунди, био је доступан путем адресе Justice.gov и појавио се међу документима које је објавила ова институција. Имао је временску ознаку 10. аугуст 2019. године у 4.29 сати и д‌јеловало је да приказује Епстајна у његовој ћелији у Метрополитенском поправном центру у Њујорку.

Џефри Епстајн

Свијет

Ко је Нада - Епстајнова ''робиња из Југославије''

Магазин Пипл наводи да је снимак лажан. Иако се на њему види особа која, наизглед, покушава да се објеси, приказ не одговара начину на који је Епстајн касније пронађен, како је наведено у извјештају Завода за затворе о процедуралним пропустима у тој установи, објављеном у јуну 2023. године након интерне истраге.

У извјештају је наведено да ниједна камера у затвору није снимала унутрашњост Епстајнове ћелије у ноћи његове смрти. Прецизира се и да су видео-записи за 9. и 10. август из дијела са посебним режимом смјештаја били доступни само с једне безбједносне камере због техничког квара, али да та камера није имала поглед унутар ћелије.

Принц Ендрју на Епстајновим фотографијама

Свијет

Ова Епстајнова фотка је запалила Британију: Принц лежи на пет жена

Такође се наводи да су свјетла у Епстајновој ћелији била упаљена, што је уобичајена пракса за затворенике под надзором због ризика од самоубиства. Ипак, у тој ноћи Епстајн више није био под таквим надзором. Према извјештају, с тог режима скинут је 24. јула, дан након што је чувар ушао у његову ћелију нешто послије један сат иза поноћи и затекао наранџасту тканину око врата, док је његов цимер потврдио да је Епстајн претходне ноћи покушао самоубиство.

Визуелна анализа снимка указује на више неправилности. Врата приказана на снимку не одговарају фотографијама Епстајнове ћелије које је раније објавила Затворска управа. Уз то, елементи на снимку д‌јелују плошно, без тродимензионалне дубине, због чега више подсјећају на анимацију него на аутентични видео-запис.

Магазин Пипл упутио је упит Министарству правде у вези са снимком који је у међувремену уклоњен, али одговор до тренутка објављивања текста није стигао.

